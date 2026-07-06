«Сравнивал себя с Чикатило и говорил, что таких нужно изучать!» Маньяк - извращенец из Перми, который насиловал и убивал женщин, снова попал в заголовки новостей

Свое первое убийство Дмитрий Тамбасов совершил в 18 лет. Фото: скриншот видео Ларисы Колчановой.

По интернету разлетелась очередная страшилка про маньяка Дмитрия Тамбасова, которого прозвали пермским Чикатило. Новость леденит душу: убийца – извращенец пытается выйти из колонии раньше срока.

Журналисты «КП» - Пермь» разбирались, есть ли шанс у преступника, на счету которого несколько жертв, выйти условно-досрочно.

Нашли мертвой в кровати

Свое первое убийство Тамбасов совершил в 2001 году, тогда ему было всего 18 лет. Молодой накаченный брюнет привлек внимание студентки техникума Маргариты Юшковой (все имена и фамилии жертв изменены, - Ред.) и в тот же день оказался в комнате ее общежития. Вечером следующего дня Риту нашли мертвой на своей кровати. Судмедэксперт обнаружил в теле несчастной 22-сантиметровую морковь, которую, издеваясь, садист забивал в девушку.

Эту фотографию Дмитрий Тамбасов разместил в соцсети и подписал: «Помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение».

Через год Тамбасов совершил еще одно убийство - 35-летней продавщицы Марии Мягковой. После нескольких бутылок пива она согласилась на секс в кустах возле реки. Именно там, в зарослях кустарника на набережной Камы, и нашли ее тело. Марию, как и Риту, Тамбасов сначала изнасиловал в извращенной форме, а потом задушил.

В этом же 2002-м у оперного театра Тамбасов познакомился с 40-летней Еленой Ермолиной. Повел за гаражи, изнасиловал и задушил.

«Я почувствовала хруст собственной челюсти!»

Задержали Тамбасова лишь в 2003-м. Тогда на троллейбусной остановке он познакомился с Анной Завьяловой. Девушка сказала, что собирается на танцы в ДК «Телта». Тамбасов поехал с ней. После дискотеки повел гулять в парк, а потом набросился и со словами: «Ты у меня такая не первая», обеими руками стал сворачивать шею.

«Я почувствовала хруст собственных челюстей, почувствовала, как заваливается язык», - рассказывала чудом выжившая Анна. Позже Тамбасов признается, что стал получать удовольствие от самого процесса убийства.

Когда он попытался запихнуть в нее флакон духов (одновременно продолжая насиловать и сворачивая шею руками), Анна дала извращенцу в глаз и сбежала, ломая по дороге шпильки. На следующее утро к Тамбасову пришли, потому что перед дискотекой он заезжал с Анной к себе домой и «засветил» адрес. За бачком унитаза у него нашли телефон изнасилованной и ее духи, те самые...

Здесь Тамбасов набросился на чудом выжившую Анну. Фото: скриншот видео Ларисы Колчановой.

Тогда Тамбасову дали только 7 лет. Первых трех жертв с ним еще не связывали и осудили только изнасилование Анны. В 2008 за хорошее поведение преступники смягчили режим и перевели в колонию-поселение. Он уже предвкушал скорое освобождение, но случилось то, чего он явно не ожидал.

Пальчик «выстрелил»

В том же 2008 году начальник отделения по раскрытию серийных убийств межрайонного отдела уголовного розыска Перми Эдуард Хадеев получил на отработку пачку «висяков» прошлых лет. Среди прочих преступлений было и дело об убийстве у оперного театра.

- Там был отпечаток пальца на упаковке презерватива, найденной возле трупа в мусорном контейнере. Я машинально, потому что дело было не одно, дал распоряжение загрузить его в систему, и «пальчик» выстрелил:

«Дмитрий Тамбасов, отбывает наказание за такое-то преступление». Мы заказали этап… - рассказал «Комсомолке» Хадеев.

Сотрудник Хадеева Дмитрий Байчурин на полгода переселился в СИЗО:

- Жена заворачивала мне бутерброды, я их не ел - я Тамбасова кормил. Я стал ему лучшим другом, я беспрестанно восхищался его мужской доблестью и после каждой беседы вызывал медработницу, которая раздевала Тамбасова догола и осматривала, чтобы зафиксировать, что я его не бил…

Отказался от показаний

Тамбасов «поплыл»: он рассказал даже об изнасилованиях, о которых опера не знали, речь шла об 11 убийствах! Но доказать удалось только три. Да, в местах, которые показывал Тамбасов, находили скелетированные останки людей, но опознать их так и не смогли. Несмотря на это, приговор оказался максимально суровым – пожизненное заключение.

Тамбасов тут же отказался от всех показаний, говорил, что писал все под диктовку, нанял адвоката и обжаловал приговор.

Решение Верховного суда ошеломило всех: заменить пожизненное наказание на 25 лет колонии строгого режима, срок считать с момента ареста, то есть с 2003 года.

Позже гособвинитель сообщил «КП-Пермь», что обоснованием для смягчения приговора, кроме прочего, стал и возраст Тамбасова. Мол, парень еще так молод, за четверть века сможет исправиться.

Но оперативники уже тогда знали, что таким, как Тамбасов, не место на свободе.

- Он сравнивал себя с Чикатило, - добавляет Байчурин, - говорил: «Его не надо было расстреливать, таких, как мы, надо изучать».

А старейший полиграфолог УВД Пермской области Аскольд Маркович Петров после работы с маньяком удивлялся: «У него жестокость идет по нарастающей!»

Моет полы и готовится выйти

Конечно, больше 20 лет за решеткой не прошли для Тамбасова бесследно: осунулся, потерял здоровье, волосы.

- В колонии он работает уборщиком – наводит порядок в камерах, - рассказал источник «КП-Пермь».

Но кто знает, осталась ли у него жажда убивать и насиловать женщин?

У матери убитой у оперного театра Елены Галины квартира превратилась в музей дочери. Больше 20 лет она хранит ее вещи, фотографии, стихи и со страхом ждет, когда убийца ее ребенка выйдет на свободу.

- Такие люди не исправляются, на свободе он возьмется за старое, страшно, мне страшно за моих внуков и правнуков, - с ужасом говорит Галина

Срок наказания у Дмитрия Тамбасова истекает летом 2028 года. Он действительно несколько раз обращался с ходатайством, но получал отказ.

Сможет ли Тамбасов выйти раньше срока?

Адвокат Анастасия Шардаков говорит, что в соответствии с пунктом В части 3 статьи 79 УК РФ Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее 2/3 наказания назначенного за особо тяжкое преступление.

- При этом у осужденного должны быть поощрения и не должно быть взысканий за последние полгода, положительные характеристики от администрации, - говорит адвокат.

Источник «КП-Пермь» подтверждает, что планы выйти раньше срока у Тамбасова были, но таких злодеев суд вряд ли отпустит по УДО.

- Да, после 2020-го и несколько лет подряд Тамбасов подавал документы на УДО, он имел на это полное право, потому что к тому времени отсидел 2/3 срока. Но раз за разом получал отказы. Почему? Я сказать не могу, но я не припомню, чтобы осужденных за такие зверства выпускали раньше срока. Возможно, после нескольких запросов Тамбасов понял, что сидеть будет до конца и за последние два года попыток выйти по УДО он больше не предпринимал, - говорит источник «КП-Пермь».

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