Отказаться от алкоголя и гаджетов: как пережить жару без вреда для здоровья

Дождались жары, теперь учимся от нее спасаться. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После дождливого июня в Приволжье наконец-то пришла настоящая летняя жара: в Татарстане столбик термометра поднимается до +32 градусов, в Самаре - до +30, в столице Удмуртии - до +27, Йошкар-Оле - до +29, и такая погода - с небольшой разницей - практически во всех регионах ПФО.

Жара - тоже плохо

Но жара и зной - это тоже плохо, они бьют по здоровью - особенно маленьких детей и людей старшего возраста, живущих сейчас на дачах. Из-за перегрева у них легко может случиться солнечный или тепловой удар.

- Крайне опасна жара для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца, она повышает риск инфарктов и инсультов, - объяснила главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. - А что касается различия солнечного и теплового удара, то оно кроется в механизме воздействия на организм. Солнечный удар - это локальный перегрев мозга из-за прямого и длительного действия солнечных лучей на непокрытую голову. Сосуды расширяются, кровь приливает к голове, что может привести к отеку мозговых оболочек. Это состояние угрожает тем, кто работает в огороде под открытым небом или отдыхает на пляже без головного убора. При солнечном ударе больше всего страдает голова, а кожа лица и шеи становится красной и влажной от пота.

Тепловой удар - это общий перегрев всего организма, когда тело перестает справляться с терморегуляцией. Он может случиться где угодно: в душном автобусе, в пробке без кондиционера, в бане или горячем цеху. Здесь нет необходимости в прямых солнечных лучах - достаточно высокой температуры, влажности и отсутствия вентиляции. Тело накапливает тепло и не может его отдать. В этом случае страдает весь организм, а кожа на ранней стадии становится липкой, а при тяжелой форме - горячей и сухой, так как потоотделение прекращается.

До 4 литров воды в день

Сколько жидкости нужно человеку в знойный день? Как правильно соблюдать питьевой режим? Что лучше пить, чтобы восполнить потерянную с потом жидкость? Выпивать ее залпом или постепенно? И реально ли ледяные напитки лучше охлаждают?

- Обычному взрослому здоровому человеку в жаркий день требуется 2,5 - 3,5 литра воды. При физической работе на солнце объем возрастает до 4 литров. Безопасная норма потребления - стакан каждые 20 - 30 минут небольшими глотками, даже если не чувствуется жажда, - говорит доктор.

Для людей с хроническими заболеваниями и сердечной недостаточностью соблюдение водного баланса тоже критически важно, но требует осторожности. Врачи рекомендуют таким пациентам ограничивать потребление жидкости до 1,5 литра.

- Речь идет именно о воде, ведь сладкая газировка и соки обезвоживают клетки и усиливают жажду из-за резкого подъема уровня глюкозы. Ледяную воду тоже пить не стоит - она хуже утоляет жажду. Предпочтительнее - обычная питьевая вода, негазированная или слабогазированная, а также теплый чай. А вот алкоголь стоит исключить: он нарушает терморегуляцию, блокирует выработку антидиуретического гормона и приводит к быстрому обезвоживанию, повышая риск сосудистых катастроф.

Для восполнения солей при активном потоотделении кардиолог рекомендует пить минеральную воду с магнием и калием или аптечные растворы типа регидрона. Также эксперт советует подсаливать пищу, чтобы избежать дефицита натрия, который проявляется слабостью и головокружением.

- Если в жаркий день вы почувствовали слабость, вялость и снижение концентрация внимания, необходимо найти прохладное помещение и отдохнуть. При признаках перегрева нужно уложить человека в тень или прохладное помещение так, чтобы был приток воздуха. Повернуть ему голову набок и положить на затылок и шею прохладные компрессы. Резко обливать холодной водой или класть под кондиционер нельзя.

Вечером для облегчения засыпания рекомендуется принять прохладный душ, использовать в помещении вентилятор и отказаться от использования гаджетов за час-два до сна.

ВАЖНО

Пытаясь охладиться, люди ожидаемо идут купаться и, увы, тонут. Такие несчастные случаи происходят летом в разы чаще. В МЧС напоминают, что часть погибших - это те, кто умел плавать, и убила их не вода, а паника и незнание элементарных правил безопасности.

- Главное правило - выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, есть медики, а водолазы каждый год проверяют дно и убирают стекла. Если вы на пляже с детьми, то не оставляйте несовершеннолетних у воды без присмотра. Также помните, что надувные средства - круги или матрасы - опасны тем, что ветром их быстро уносит от берега, и на глубине они могут сдуться в любой момент. Если течением вас понесло от берега, то победить реку у человека никогда не хватит сил: ваша задача просто держаться на поверхности. По реке ходят суда, любой судоводитель остановится, спросит, не нужна ли помощь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока в большинстве регионов Приволжья жара, на Нижегородскую область обрушился мощный ураган. В середине дня порывы штормового ветра начали валить деревья, повредили линии электропередачи и кровли домов. К сожалению, не обошлось без жертв: в Арзамасе погибла маленькая девочка. Трагедия случилась в поселке Выездное, где стена строящегося здания обрушилась на кровлю соседнего дома, в котором находился ребенок.

Мощный циклон бушевал в Нижегородской области два дня: в воскресенье 16 пассажирам канатной дороги, застрявшим между Нижним Новгородом и Бором, пришлось пережить немало волнительных минут, когда спасатели эвакуировали их из кабинок. Из-за сильного ветра и грозового фронта движение канатной дороги было остановлено.

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