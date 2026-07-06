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Общество6 июля 2026 13:50

Отказаться от алкоголя и гаджетов: как пережить жару без вреда для здоровья

Врачи рассказали пермякам, как пережить знойную жару
Алена ОВЧИННИКОВА
Дождались жары, теперь учимся от нее спасаться.

Дождались жары, теперь учимся от нее спасаться.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После дождливого июня в Приволжье наконец-то пришла настоящая летняя жара: в Татарстане столбик термометра поднимается до +32 градусов, в Самаре - до +30, в столице Удмуртии - до +27, Йошкар-Оле - до +29, и такая погода - с небольшой разницей - практически во всех регионах ПФО.

Жара - тоже плохо

Но жара и зной - это тоже плохо, они бьют по здоровью - особенно маленьких детей и людей старшего возраста, живущих сейчас на дачах. Из-за перегрева у них легко может случиться солнечный или тепловой удар.

- Крайне опасна жара для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца, она повышает риск инфарктов и инсультов, - объяснила главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. - А что касается различия солнечного и теплового удара, то оно кроется в механизме воздействия на организм. Солнечный удар - это локальный перегрев мозга из-за прямого и длительного действия солнечных лучей на непокрытую голову. Сосуды расширяются, кровь приливает к голове, что может привести к отеку мозговых оболочек. Это состояние угрожает тем, кто работает в огороде под открытым небом или отдыхает на пляже без головного убора. При солнечном ударе больше всего страдает голова, а кожа лица и шеи становится красной и влажной от пота.

Тепловой удар - это общий перегрев всего организма, когда тело перестает справляться с терморегуляцией. Он может случиться где угодно: в душном автобусе, в пробке без кондиционера, в бане или горячем цеху. Здесь нет необходимости в прямых солнечных лучах - достаточно высокой температуры, влажности и отсутствия вентиляции. Тело накапливает тепло и не может его отдать. В этом случае страдает весь организм, а кожа на ранней стадии становится липкой, а при тяжелой форме - горячей и сухой, так как потоотделение прекращается.

До 4 литров воды в день

Сколько жидкости нужно человеку в знойный день? Как правильно соблюдать питьевой режим? Что лучше пить, чтобы восполнить потерянную с потом жидкость? Выпивать ее залпом или постепенно? И реально ли ледяные напитки лучше охлаждают?

- Обычному взрослому здоровому человеку в жаркий день требуется 2,5 - 3,5 литра воды. При физической работе на солнце объем возрастает до 4 литров. Безопасная норма потребления - стакан каждые 20 - 30 минут небольшими глотками, даже если не чувствуется жажда, - говорит доктор.

Для людей с хроническими заболеваниями и сердечной недостаточностью соблюдение водного баланса тоже критически важно, но требует осторожности. Врачи рекомендуют таким пациентам ограничивать потребление жидкости до 1,5 литра.

- Речь идет именно о воде, ведь сладкая газировка и соки обезвоживают клетки и усиливают жажду из-за резкого подъема уровня глюкозы. Ледяную воду тоже пить не стоит - она хуже утоляет жажду. Предпочтительнее - обычная питьевая вода, негазированная или слабогазированная, а также теплый чай. А вот алкоголь стоит исключить: он нарушает терморегуляцию, блокирует выработку антидиуретического гормона и приводит к быстрому обезвоживанию, повышая риск сосудистых катастроф.

Для восполнения солей при активном потоотделении кардиолог рекомендует пить минеральную воду с магнием и калием или аптечные растворы типа регидрона. Также эксперт советует подсаливать пищу, чтобы избежать дефицита натрия, который проявляется слабостью и головокружением.

- Если в жаркий день вы почувствовали слабость, вялость и снижение концентрация внимания, необходимо найти прохладное помещение и отдохнуть. При признаках перегрева нужно уложить человека в тень или прохладное помещение так, чтобы был приток воздуха. Повернуть ему голову набок и положить на затылок и шею прохладные компрессы. Резко обливать холодной водой или класть под кондиционер нельзя.

Вечером для облегчения засыпания рекомендуется принять прохладный душ, использовать в помещении вентилятор и отказаться от использования гаджетов за час-два до сна.

ВАЖНО

Пытаясь охладиться, люди ожидаемо идут купаться и, увы, тонут. Такие несчастные случаи происходят летом в разы чаще. В МЧС напоминают, что часть погибших - это те, кто умел плавать, и убила их не вода, а паника и незнание элементарных правил безопасности.

- Главное правило - выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, есть медики, а водолазы каждый год проверяют дно и убирают стекла. Если вы на пляже с детьми, то не оставляйте несовершеннолетних у воды без присмотра. Также помните, что надувные средства - круги или матрасы - опасны тем, что ветром их быстро уносит от берега, и на глубине они могут сдуться в любой момент. Если течением вас понесло от берега, то победить реку у человека никогда не хватит сил: ваша задача просто держаться на поверхности. По реке ходят суда, любой судоводитель остановится, спросит, не нужна ли помощь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока в большинстве регионов Приволжья жара, на Нижегородскую область обрушился мощный ураган. В середине дня порывы штормового ветра начали валить деревья, повредили линии электропередачи и кровли домов. К сожалению, не обошлось без жертв: в Арзамасе погибла маленькая девочка. Трагедия случилась в поселке Выездное, где стена строящегося здания обрушилась на кровлю соседнего дома, в котором находился ребенок.

Мощный циклон бушевал в Нижегородской области два дня: в воскресенье 16 пассажирам канатной дороги, застрявшим между Нижним Новгородом и Бором, пришлось пережить немало волнительных минут, когда спасатели эвакуировали их из кабинок. Из-за сильного ветра и грозового фронта движение канатной дороги было остановлено.

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