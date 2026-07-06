Выжившим поросятам бинтуют ожоги: в Пермском крае на ферме сгорело более 4 тысяч свиней

Потушить пожар на свиноферме удалось лишь через три с лишним часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ущерб от пожара просто огромный: практически все здание свинофермы полностью сгорело, - говорят жители деревни Кипчак Куединского муниципального округа.

В воскресенье 5 июля вечером на частной ферме в Пермском крае начался пожар. В здании свинофермы в это время находилась более 5000 свиней.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 22.50, - рассказали в МЧС. - На место прибыли 14 единиц техники из 41 огнеборец. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Ликвидировать пожар на свиноферме удалось лишь через три с лишним часа.

- Время ликвидации открытого горения - 02 часа 15 минут. По уточненной информации было спасено 1135 свиней, погибло 4150. В настоящий момент продолжается ликвидация последствий пожара. Погибших и травмированных нет. Ущерб и причины пожара устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Местные жители рассказали, что рабочие - как начался пожар - ходили и выгоняли свиней из задымленного помещения на улицу.

- Но спасти удалось лишь малую часть поголовья, - рассказали «КП-Пермь» местные жители. - Сейчас спасенных свиней разместили в соседнем в корпусе фермы, их осматривает и лечит ветеринар: накладывает лекарство от ожогов и бинтует.

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