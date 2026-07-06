Рост цен и спроса: как обстоит ситуация с бензином в Прикамье на 6 июля

Краевые власти держат на контроле ситуацию с обеспечением топливом Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация с бензином в Перми и Пермском крае на 6 июля 2026

В Пермском крае в выходные обострилась ситуация с бензином. Сотни горожан на личных автомобилях с пятницы ринулись на дачи и садовые участки. Спрос на бензин привел к очередям на АЗС и перебоям с его наличием.

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Одна из крупных сетей по продаже ГСМ отпускает бензин по 30 литров на одну заправку, многие пермяки заправляли автомобили впрок. Официального ограничения по продаже автомобильного топлива краевые власти не вводили.

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Глава региона Дмитрий Махонин на прошлой неделе провел краевой оперативный штаб по вопросу обеспечения региона автомобильным топливом. Обеспечение ключевых сфер, включая здравоохранение, ЖКХ, образование, агропромышленный комплекс, остается стабильным.

«Топливо у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Представитель компании «Лукойл» подтвердил, что поставки идут по графику, контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме», – отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор поручил членам правительства оперативно реагировать на отдельные вопросы с обеспечением топливом курируемых сфер и предприятий. Краевые власти дополнительно проговорили с УФАС вопрос о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен.

УФАС в Прикамье реагирует на необоснованный рост цен на бензин

Пермское УФАС усмотрело в действиях сети АЗС «Ликом» признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В ведомство поступили жалобы жителей региона на резкий рост розничных цен на автомобильный бензины на сети автозаправок.

Розничные цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС сети «Ликом», с 22 по 26 июня выросли в среднем на 20 руб. за литр. Ряд автозаправочных станций сети занимает доминирующее положение на территориях различных муниципальных образований Пермского края.

УФАС считает, что резкое повышение цены на востребованный товар в условиях, когда другие продавцы вводят ограничение на его продажу в рознице, свидетельствует об установлении экономически необоснованной цены. Краевое ведомство направило предпринимателям, реализующим автомобильное топливо на АЗС под брендом «Ликом», предупреждения о недопустимости совершения действий, нарушающим Закон о защите конкуренции.

Территориальная антимонопольная служба усилила контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы и нефтехранилища, и с АЗС.

Особое внимание УФАС обратило на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Помимо контроля за обоснованностью цен на бензин и дизельное топливо, УФАС усилит проверку своевременного обеспечения топливом заправок, входящих в крупные розничные сети. Ведомство в ежедневном режиме продолжает мониторинг информации об имеющихся запасах, объемах поставок в регион, а также о фактической реализации бензина и дизеля на АЗС.

Меры по минимизации последствий перебоев с бензином в Прикамье

Глава региона Дмитрий Махонин 6 июля встретился с руководителем УФАС по Пермскому краю Александром Плаксиным для обсуждения текущей ситуации с обеспечением топливом в Прикамье. Особое внимание на встрече уделили территориям, где зафиксированы перебои с наличием на некоторых АЗС бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Для минимизации последствий краевой оперативный штаб принимает ряд конкретных мер. Васти Прикамья уже договорились с группой компаний «Газпром» о дополнительных поставках топлива. Параллельно ведется работа с Минэнерго РФ и Топливной биржей. Это позволит ускорить транспортировку закупленных объемов топлива.

С компанией «ЛУКОЙЛ» краевые власти отлаживают логистику поставок для ритмичного снабжения жизненно важных сфер и постепенного выравнивания сложившейся ситуации. Все экстренные и коммунальные службы, критически важные предприятия и общественный транспорт региона обеспечены топливом.

Главы всех территорий Прикамья получили отдельное поручения от губернатора. Им предстоит ежедневно мониторить наличие топлива на АЗС и оперативно реагировать совместно с УФАС.

Рост средних цен на бензин и «дизель» в Прикамье

Статистика Росстата говорит о резком росте средних цен на автомобильное топливо в Прикамье. С начала июня средняя цена за литр бензина выросла с 67,38 до 73,45 руб.

Наибольшее подорожание демонстрирует бензин марок АИ-92и АИ-95 – с 64,02 до 70,38 руб. и с 69,40 до 75,35 руб. соответственно. Бензин марки АИ-95 вырос с 94,91 до 95,98 руб., дизельное топливо – с 79,30 до 84,47 руб.

Куда обращаться при отсутствии бензина в Прикамье

Для обращений жителей Прикамья по вопросам изменения цен на бензин, отсутствия топлива и обеспечения им АЗС региона в Пермском УФАС России действует телефонная горячая линия.

Телефоны: 8 (342) 235-12-83, 8 (342) 235-11-83.