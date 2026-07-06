Губернатор предложит, депутаты выберут: мэра Перми будут избирать по новым правилам

Кандидатов на пост главы города будет отбирать губернатор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В августе депутаты Законодательного собрания рассмотрят законопроект о новом порядке избрания главы Перми, внесенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Согласно законопроекту, кандидатов на должность мэра Перми будет отбирать губернатор. Затем он предложит список – не менее чем из двух человек – депутатам Пермской городской Думы, которые должны будут выбрать из них главу города.

Этот алгоритм выборов вводится в соответствии с изменениями федерального законодательства.

Напомним, ранее предложить свою кандидатуру на пост мэра Перми мог любой желающий, соответствующий требованиям – наличие высшего образования и стажа работы по специальности. Во время предыдущих выборов главы Перми, состоявшихся в августе 2023 года, на пост мэра претендовали четырнадцать человек – от депутатов и чиновников до безработных и блогеров. Каждый из них должен был представить свою программу развития города. Затем специальная комиссия из 12 человек выбрала из всех претендентов двух кандидатов.

Ими стали глава Ленинского района Александр Русанов и – на тот момент - министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. А затем депутаты Думы заслушали программы кандидатов и сделали свой выбор.