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Политика6 июля 2026 6:30

Губернатор предложит, депутаты выберут: мэра Перми будут избирать по новым правилам

Мэра Перми будут избирать по новым правилам
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Кандидатов на пост главы города будет отбирать губернатор

Кандидатов на пост главы города будет отбирать губернатор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В августе депутаты Законодательного собрания рассмотрят законопроект о новом порядке избрания главы Перми, внесенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Согласно законопроекту, кандидатов на должность мэра Перми будет отбирать губернатор. Затем он предложит список – не менее чем из двух человек – депутатам Пермской городской Думы, которые должны будут выбрать из них главу города.

Этот алгоритм выборов вводится в соответствии с изменениями федерального законодательства.

Напомним, ранее предложить свою кандидатуру на пост мэра Перми мог любой желающий, соответствующий требованиям – наличие высшего образования и стажа работы по специальности. Во время предыдущих выборов главы Перми, состоявшихся в августе 2023 года, на пост мэра претендовали четырнадцать человек – от депутатов и чиновников до безработных и блогеров. Каждый из них должен был представить свою программу развития города. Затем специальная комиссия из 12 человек выбрала из всех претендентов двух кандидатов.

Ими стали глава Ленинского района Александр Русанов и – на тот момент - министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. А затем депутаты Думы заслушали программы кандидатов и сделали свой выбор.