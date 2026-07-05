Акробатика над облаками, истребители «Стрижей» и парашютисты, приземляющиеся к зрителям: чем запомнился фестиваль «Крылья Пармы-2026»

Фото: Виталий Юрьев

В первую субботу июля на аэродроме Фролово собрались тысячи зрителей — здесь прошёл традиционный авиационный фестиваль «Крылья Пармы-2026». Главными героями неба стали лётчики пилотажных групп «Стрижи» и «Первый полёт»: они выписывали в воздухе фигуры, от которых захватывало дух.

Фото: Виталий Юрьев

«Первый полёт» показал настоящий парад техники — в небо поднялись Як-52, Як-54, Як-18Т, спортивный Су-31МХ, а также иномарки Piper PA-23 250 и Sportstar. Но не только самолёты радовали публику: по традиции свои номера представили и пермские парашютисты, раскрасив небо разноцветными куполами.

Фото: Виталий Юрьев

Празднику благоволила и погода - день выдался по-настоящему летний и солнечный.

Своими эмоциями с «КП»-Пермь» поделилась пермячка Татьяна Титова, которая побывала на «Крыльях Пармы» впервые и была поражена масштабом.

Фото: Виталий Юрьев

- Тысячи людей расположились кто с палатками, кто с пледами, некоторые соорудили картонные укрытия от солнца. Дети бегали с самолетиками ручной работы — это было забавно и умилительно. Атмосфера царила необычная: то ли авиационный фестиваль, то ли концерт, то ли грандиозный пикник — три в одном, — рассказала Татьяна.

Особенно зрителей фестиваля впечатлило шоу «Первого Полёта» — когда лётчики рисовали в небе сердца и смайлики.

- Это выглядело очень мило и трогательно, - делились впечатлениями зрители.

Фото: Татьяна Титова

Запомнилась гостям и бесшумная работа планеров, и громкое выступление «Стрижей» на истребителях, и парашютисты, которые приземлялись прямо у зрителей. А ещё, пермяки отметили что на протяжении всего фестиваля звучали знакомые песни, которые хотелось подпевать.

- Впечатляет, конечно, видеть всё своими глазами. Экран не передаёт тех ощущений, которые испытываешь вживую, — добавила Татьяна.

Фото: Татьяна Титова

В соцсетях на страничке фестиваля пермяки не скупятся на эмоции и оставляют десятки комментариев с впечатлениями:

«Впервые увидела в небе купольную акробатику. Невероятные сложнейшие трюки вызывали восхищение, а пилоты сверху благодарили нас за наши аплодисменты, рисуя на голубом фоне неба сердца и смайлики», — делилась одна из зрительниц. Другие не могли сдержать восторга: «Это было очень красиво! До мурашек! От этих трюков захватывает дух!»

Фото: Татьяна Титова