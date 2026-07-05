Лучше адаптированны к климату США: ученые назвали победителя чемпионата мира по футболу 2026

Ученые Пермского Политеха с помощью трех моделей искусственного интеллекта составили свой прогноз. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Вот уже несколько десятилетий подряд футбольные эксперты, известные математики, бывшие спортсмены и даже животные пытаются предсказать, какая страна станет следующим чемпионом мира по футболу. Наша редакция решила тоже попробовать себя в роли оракулов , но не гаданием на кофейной гуще, а с привлечением настоящих ученых. На нашу просьбу отозвались ученые Пермского Политеха, и с помощью трех моделей искусственного интеллекта составили свой прогноз. Забегая вперед сразу скажем, что все три модели показали парадоксальное единодушие в вопросе победителя, им стала сборная Франции, но самое интересное, что все они использовали разные способы - от максимально простого прогноза, до очень серьезной и глубокой аналитики. Рассказываем, по какому принципу ИИ отдали победу именно французам.

Первый алгоритм

Работал по принципу оперативной фиксации текущих результатов. Его прогноз основывался исключительно на уже сыгранных матчах, сухой разнице мячей и отсутствии поражений у сборной Франции на групповом этапе. Эта модель фактически выбрала победителя по критерию сиюминутной формы, проигнорировав глубинные факторы и турнирную перспективу. Такой подход даёт ответ на вопрос «кто сильнее здесь и сейчас», но не учитывает скрытые риски и потенциал других команд.

Второй алгоритм

Действовал как исследовательский аналитик, задействовав сложную гибридную модель. Она включала рейтинг Эло, ожидаемые голы, стоимость составов, а также поправку на возрастное снижение эффективности игроков. Эта нейросеть также назвала Францию, но совершенно иначе аргументировала своё решение — пик физической формы поколения Мбаппе, глубина скамейки и атлетический стиль игры, лучше адаптированный к климату США. Важной особенностью этого прогноза стало предупреждение об Испании как о главной скрытой угрозе, способной переиграть фаворитов за счёт тотального контроля мяча.

Третий алгоритм Оказался самым комплексным, работая как синтезатор данных из множества источников: от букмекерских котировок до симуляций суперкомпьютеров и моделей с доказанным треком прогнозов на предыдущих чемпионатах мира. Эта нейросеть также выбрала Францию, но в качестве ключевого аргумента использовала не только стоимость состава и текущую форму, но и исторический «штраф чемпиона» — статистическую закономерность, по которой действующему обладателю титула крайне сложно защитить его из-за старения ключевых игроков и психологической усталости. - В результате совпадение выводов всех трёх независимых алгоритмов выглядит красноречивым свидетельством объективной силы сборной Франции, - говорит "КП-Пермь" кандидат технических наук, доцент кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы Пермского Политеха Даниил Курушин. - Однако более важным результатом анализа стала демонстрация разных уровней футбольной аналитики. Один ИИ смотрит только в таблицу и сегодняшний счёт, второй копает глубже — в ожидаемые голы и физиологию игроков, а третий охватывает весь спектр рыночных, статистических и исторических данных. То, что все они вышли на одного победителя, придаёт этому прогнозу повышенную достоверность, но методы, которыми каждый из них пришёл к этому выводу, заслуживают не меньшего внимания, чем сам ответ.

Впрочем, сама нейросеть обычно снабжает прогнозы стандартным дисклеймером о том, что футбол содержит значительный элемент случайности, а пенальти или индивидуальная ошибка могут переломить исход любого матча. С этим утверждением нельзя не согласиться. - Отсюда следует вывод: полагаться на подобные прогнозы как на достоверный инструмент принятия решений нельзя. Это лишь вспомогательная аналитика, а не предиктор истины, и данная оговорка должна учитываться в первую очередь, - добавляет ученый.