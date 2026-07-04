«Незабвенному папе – другу, учителю. Лидуся»: в Перми обнаружили захоронение выдающегося педагога и философа

Фото: страница ВК Камской археологической экспедиции.

На странице ВК Камской археологической экспедиции появился новый пост, где сообщается, что на месте старого пермского зоопарка было обнаружено захоронение выдающегося педагога и философа Александра Николаевича Юрьева (1850–1907) — человека, которого современники считали «первой звездой» среди преподавателей Пермской духовной семинарии.

Изначально исследователи Архиерейского кладбища увидели лишь эпитафию: «Незабвенному папе – другу, учителю. Лидуся», а также герб или щит с фамилией «Юрьев» и отчеством «Николаевич».

Благодаря помощи сотрудников Музея Архиерейского квартала удалось установить личность усопшего.

Фото: страница ВК Камской археологической экспедиции.

Уроженец Курской губернии и выпускник Казанской духовной академии, Александр Николаевич с 1879 года преподавал в семинарии философию, психологию и дидактику.

Его обширные знания и неординарный ум были настолько известны, что именно ему доверяли выступать от лица всего преподавательского состава на торжественных мероприятиях перед губернатором. Оценить его талант могли и все желающие горожане: в 1904 году он читал публичную лекцию в Пермском научно-промышленном музее. Помимо этого, Юрьев преподавал педагогику в Мариинской женской гимназии. Главным качеством, которое отмечали его ученики, была доброта.

Фото: страница ВК Камской археологической экспедиции.

За свою службу педагог дослужился до чина статского советника и был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава II и III степеней.

Александр Николаевич Юрьев скончался 10 августа 1907 года от паралича после продолжительной болезни. Отпевание прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а погребение - на Архиерейском кладбище.

Памятник с трогательной надписью установила его единственная дочь, Лидия Александровна. По сохранившимся описаниям, монумент представляет собой щит на скале, рядом с которым находится резной пень с изображением годовых колец.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru