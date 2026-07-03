«Заступая на смену, сотрудники здороваются с дорогой!» Как изменилась ГАИ за 90 лет

Наталья Крипак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 июля 90-летний юбилей отмечает Госавтоинспекция. В 1936 году Совет народных Комиссаров Советского союза утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции. Главной задачей новой службы стала борьба с аварийностью и контроль за соблюдением правил дорожного движения. Тогда на улицах появились первые регулировщики с деревянными жезлами.

Многое изменилось почти за век, но задача у ГАИ осталась прежней – обеспечивать безопасность на дорогах. А дорог в Прикамье – не мало.

- Мы посчитали, оказалось, что в Пермском крае 33 тысячи километров дорог – это три четверти длины экватора Земли, - рассказала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции Наталья Крипак. - Службу на дорогах несут более двух тысяч сотрудников ГАИ. И хотя технологии и методы работы госавтоинспекции постоянно меняются, остается неизменным отношение сотрудников к службе, к дороге. Дорога - для любого гаишника, сотрудника ДПС – это священное место. И, выходя на патрулирование, каждый из них совершает свой небольшой ритуал. Например, здоровается с дорогой.

В распоряжении сотрудников - современный парк из 420 патрульных автомобилей. Выходя на патрулирование, сотрудники ДПС готовы к любой ситуации. Каждый патрульный автомобиль оснащен медицинскими средствами - на случай, если придется оказывать доврачебную помощь. Часто приходится с сиренами, через пробки доставлять в больницы женщин, у которых начались роды, людей с сердечными приступами, раненых.

В патрульных автомобилях есть приборы для измерения тонировки стекол, паров выдыхаемого воздуха и даже роста водителя. Но это самые простые и привычные.

Есть у сотрудников Госавтоинспекции и более сложные приборы - люксметры, дальномеры, ретрорефлектометры, которые измеряют и уровень отражения светового пучка от дорожных знаков и разметки, и коэффициент сцепления шин с дорогой. На дорогах Прикамья установлено около 600 комплексов фотовидеофиксации, которые работают круглосуточно и в любую погоду. Все это для того, чтобы пермские водители могли ездить максимально безопасно.

«Комсомольская правда» поздравляет сотрудников Госавтоинспекции с 90-летним юбилеем службы!