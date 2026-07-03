Фото: МЧС Свердловской области.

Проливные дожди, обрушившиеся на Свердловскую область, привели к рекордному подъему уровня рек и увеличению скорости их течения. Ранее спокойные реки, на которых организовывались летние «семейные» сплавы, забурлили.

Капризы природы на себе испытала группа из 91 пермяка, которая отправилась на катамаранах на сплав по реке Реж. Группа была зарегистрирована в МЧС. Маршрут – популярный, рекомендуемый даже для новичков.

«Река спокойная и безопасная, без серьезных препятствий - идеальный выбор для начинающих туристов и семейного отдыха», - так описывают Реж организаторы сплавов.

Но из-за сильного течения два катамарана столкнулись на Реже в районе деревни Сохарева. Один из них перевернулся. Во время столкновения 44-летний турист сломал себе ногу. Течением его вынесло на островок, находящийся на середине Режа.

Там пермяка и обнаружили сотрудники пожарно-спасательной части МЧС, которые отправились на помощь сплавщикам.

- Пострадавшего эвакуировали на безопасное место, после чего его отправили в больницу, сообщили в МЧС Свердловской области. - Сплав группы был прекращен.

Также в МЧС напомнили о главном правиле безопасности для сплавщиков:

- Соблюдайте дистанцию! Держите безопасное расстояние между судами на воде, особенно на участках с сильным течением и в узких протоках, чтобы избежать столкновений.