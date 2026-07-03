Под Пермью готовится плацдарм для огромного промышленного узла

Фото: Иван Сафонов.

Огромное пространство в пригороде Перми постепенно преображается. Земля расчерчена сеткой будущих дорог. Напряженно трудится техника. Рабочие прокладывают инженерные сети. Все это элементы создания особой экономической зоны «Пермь». Здесь, в районе села Гамово на площади в 235 гектаров разместятся промышленные предприятия: машиностроительные, металлургические, химические и нефтехимические, а также логистические комплексы.

Первыми резидентами ОЭЗ станут Осенцовский сталепрокатный завод, намеренный построить здесь плавильный, литейный и прокатный цеха, завод «Гермес», АО «ОДК-Пермские моторы», которое планирует построить цех по изготовлению авиадвигателей, Пермский промышленный парк, ООО «Технология композитов» и ООО «Био Парма Тек», специализирующееся на производстве кормовых добавок для животных.

Фото: Иван Сафонов.

Место для будущей ОЭЗ выбирали с учетом транспортной доступности. От центра Перми сюда можно добраться за полчаса¸ даже с учетом пробок – расстояние составляет всего 15 километров. Уже сейчас к площадке можно подъехать со стороны Нестюковского тракта – прошлым летом был сдан выезд с промышленного узла «Осенцы», который соединил Нестюковский тракт с улицей Промышленной, пройдя от деревни Устиново до «Осенцов». Скоро появятся еще два транспортных направления: первый выезд соединит ОЭЗ с улицей Промышленной, второй — обеспечит прямой выход на трасcу Пермь-Екатеринбург.

В рамках первого этапа на площадку были подведены первые сети электроснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения. С сентября 2025 года начался второй этап создания инфраструктуры участка. Работы ведет «Корпорация развития Пермского края».

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

- КРПК осуществляет функции подрядчика, - рассказал Юрий Аликин, генеральный директор АО «КПРК». – Наша задача – создать всю необходимую инфраструктуру, то есть дороги и инженерные сети для того, чтобы в последующем резиденты, придя сюда, занимались непосредственно развитием производства. Работы на сегодняшний день ведутся по всем шести улицам. Ежедневно здесь задействованы 70 единиц техники и порядка 200 человек. Подготовительные работы завершены полностью. Техническая готовность проекта порядка 20 процентов. Завершить объект планируем в конце 2027 года.

Всего в особой экономической зоне будет проложено более 5,5 километров автомобильных дорог. А рядом планируется построить железнодорожный терминал с четырьмя путями длиной около километра каждый.

Проект ОЭЗ предусматривает, что компании получат льготное налогообложение и другие преференции, а Пермский край – новые рабочие места и долгосрочные инвестпроекты, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Мы прекрасно понимаем, что основой экономики Пермского края является промышленность, - рассказал Дмитрий Махонин. - Но мы не должны довольствоваться тем, что у нас есть, а должны делать все для того, чтобы открывались новые производства и тем самым решался вопрос технологического суверенитета. Особая экономическая зона уже сейчас привлекает внимание резидентов, которые будут инвестировать в строительство производственных цехов. А это повлечет создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, сервисных производств. Наша задача - с использованием федеральных средств, в данном случае льготного кредита, - построить всю необходимую инфраструктуру. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет особая экономическая зона станет флагманом по росту промышленного производства.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

Работы на площадке идут в графике. Благодаря этому резиденты могут начинать строительство своих производственных объектов уже в этом году. Первой этой возможностью воспользовалась компания «Био Парма Тек».

- А активная стройка начнется в конце этого года, начале следующего, когда будет возможность подвозить стройматериалы на площадки резидентов, - объяснил генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» Илья Шулькин. - По условиям контракта, весь второй этап должен закончиться в декабре 2027 года, и мы сможем плавно перейти к третьему этапу развития особой экономической зоны. Третий этап включает дальнейшее развитие инфраструктуры – строительство более плотной дорожной сети, дополнительных электрических мощностей и распределительных сетей. Весь проект рассчитан на десятилетия, и после его завершения здесь появятся десятки резидентов. Осенцовский промышленный узел станет самым крупным в Пермском крае.