Экотропу на камень Ветлан откроют уже этим летом

С плато Ветлана открывается завораживающий вид на реку Вишера и окрестности. Фото: Центр развития туризма Пермского края.

В природном парке «Пермский» близится к завершению обустройство экологической тропы на камне Ветлан. Работы начались в конце прошлого лета. А уже в этом году туристы смогут подниматься на вершину по новой металлической лестнице с навесами, останавливаясь по дороге в оборудованных местах отдыха. Ступеньки лестницы будут сделаны из просечного листа - его ячеистая структура позволяет выдерживать большой вес и снижает у людей риск поскользнуться. И при этом не вредит природе.

- Подобные решения хорошо зарекомендовали себя в эко-парках и заповедниках страны, например, в национальном парке «Таганай» и природном парке «Оленьи ручьи», - рассказали в министерстве туризма Пермского края.

Также на экотропе появится деревянный настил, смотровые площадки с металлическим ограждением, информационные стенды и указатели. Ключевая цель проекта – создать инфраструктуру для комфортного, безопасного, познавательного пребывания посетителей без нарушения экосистемы и эстетики природного парка.

- Обустройство объектов природы для туризма подразумевает комплексный подход, который сочетает заботу о окружающей среде и обеспечение комфорта для посетителей. Когда мы формируем маршрут, обозначая его разными элементами инфраструктуры – аншлагами, стоянками, скамейками и навесами, мы регулируем туристический поток, распределяя его по заранее заданным направлениям. Это исключает, например, сход с тропы и риск повреждений экосистем, беспокойства животных, - сообщил министр по туризму Сергей Хорошутин.

Напомним, Ветлан является одной из главных природных достопримечательностей Пермского края. Он представляет собой почти отвесную систему утесов с наивысшей точкой 263 метра над уровнем моря и общей протяженностью 1750 метров. С плато Ветлана открывается завораживающий вид на реку Вишера и окрестности. Мероприятия по обустройству экологической тропы на территории ландшафтного памятника регионального значения «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» ведутся в соответствии с национальным проектом «Туризм и гостеприимство».