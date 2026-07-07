Высокий спрос привел к перебоям с наличием топлива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермские автомобилисты обеспокоены ситуацией с топливом на заправках. Обстановка стала обостряться еще в выходные, когда дачники поехали за город и на АЗС по всему городу появились очереди.

Одна из крупных сетей АЗС ввела ограничение на продажу – 30 литров на автомобиль. В другой сети ввели еще более строгое ограничение – 10 литров в сутки на автомобиль. Одна из сетей АЗС изменила график работы, полностью отказавшись от ночных смен.

При этом краевые власти официальных ограничений на продажу топлива не вводили.

Чтобы не остаться без бензина на трассе, пермяки стали делиться в чатах приложением «ГдеБенз». В нем сами водители сообщают актуальную информацию о наличии топлива и очередей. Некоторые пермяки перенесли визиты на АЗС на раннее утро, приезжая к заправкам к 4–5 часам, когда очередей нет.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель пермского УФАС Александр Плаксин провели рабочую встречу, на которой обсудили топливное обеспечение региона.

Губернатор сообщил, что краевой оперштаб принимает меры, чтобы минимизировать перебои с бензином АИ 92 и АИ 95, а социально значимые службы топливом полностью обеспечены. Сейчас ведутся переговоры с «Газпромом» о доппоставках, с Минэнерго и биржей — об ускорении транспортировки, с «Лукойлом» — о логистике.

Губернатор поручил усилить мониторинг цен и запасов, а также отслеживать обращения граждан.

Плаксин, в свою очередь, заверил, что УФАС усилит контроль за наличием топлива на АЗС крупных сетей и обоснованностью цен.

Сейчас для обращений жителей Прикамья по вопросам изменения цен на бензин, отсутствия топлива и обеспечения им АЗС региона в Пермском УФАС России действует телефонная горячая линия.

Телефоны: 8 (342) 235-12-83, 8 (342) 235-11-83.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, чтобы обеспечить рынок достаточным объемом топлива, утвердил поправки в Налоговый кодекс. В произведенный на НПЗ бензин теперь разрешено добавлять различные компоненты, повышающие октановое число. Закон также предусматривает стимулы для поставок в Россию бензина из-за рубежа.

Кроме того властями введены:

- запрет на экспорт бензина и авиационного керосина,

- вступили в силу изменения в биржевых торгах для сдерживания цен

- введены налоговые стимулы для импорта горючего и роста его производства в России

- На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.

- Задействованы резервы, «которые раньше не использовались».

- обсуждается вопрос с поставками бензина из стран ЕАЭС и даже дальнего зарубежья.

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