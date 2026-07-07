«Пусть каждый найдет свой дом!» Как любовь к животным объединяет пермяков

Фото: региональное отделение партии "Единая России"

Мы в ответе за тех, кого приручили! Эту фразу многие знают с детства. Нет ближе и преданней наших четвероногих друзей – собак. Они любят бескорыстно. Просто за то, что мы рядом.

Больше, чем работа

Увы, человек не всегда платит добром за эту любовь и преданность. И каждый год сотни собак оказываются на улице.

Вернуть их к жизни, иногда в прямом смысле этого слова, помогают неравнодушные люди. Один из таких примеров – собачий приют «Доброе сердце» в Пермском округе. В начале июля он отметил своё 25-летие. За четверть века через руки сотрудников и волонтеров приюта прошли сотни животных. И сотни – нашли свой второй дом и новых хозяев, которые их уже точно не бросят.

Сегодня под опекой приюта находятся 380 собак. Заботиться о них помогает команда из ста волонтеров, которые кормят, лечат, выгуливают животных и дарят им свое тепло. В юбилейный день они организовали для гостей экскурсии, а поблагодарить неравнодушных людей за их труд приехали активисты «Молодой гвардии Единой России» и депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов. Он отметил, что системная работа властей, которая уже приносит результаты в виде сокращения числа бездомных животных, строится в том числе на глубоко личной вовлеченности:

– Мы часто обсуждаем эту тему на заседаниях, выезжаем в приюты, чтобы понять, как система работает изнутри. Но для меня это гораздо больше, чем просто работа. С детства у меня было много собак, поэтому я всё воспринимаю очень лично. Думаю, именно это чувство и объединяет всех, кто здесь помогает, – всех волонтеров.

Фото: региональное отделение партии "Единая России"

«Ответственность – это не громкие слова, а важные поступки!»

Такое неравнодушное отношение к проблеме и лежит в основе комплексной работы, которую сегодня ведут и волонтеры, и власти. Оно доказывает, что Пермский край не зря называют добрым краем, ведь во многих семьях есть свои теплые рассказы о том, как у них появился домашний любимец.

В стенах краевого парламента также периодические обсуждается судьба безнадзорных животных. У каждого народного избранника свой взгляд на решение проблемы. Для Алексея Андреева, члена социального комитета, главным аргументом в этих дискуссиях часто становится не статистика, а личный пример. Он уверен, что история его собаки лучше любых цифр объясняет, что такое настоящая ответственность:

- Ареса мы взяли совсем маленьким. Его мама погибла, а щенков раздавали в добрые руки. Сын увидел объявление и сказал: «Поехали». Сейчас Аресу год. Он встречает нас у двери, считает себя главным охранником дома и умеет поднять настроение после тяжелого дня. Забота о нём каждый день напоминает мне, что ответственность – это не громкие слова, а простые, но важные поступки.

Алексей Андреев и его пес по кличке Арес. Фото из личного архива депутата Законодательного Собрания Алексея Андреева

Забота нужна каждому

Глубокая привязанность к питомцам и боль от их утраты – чувства, знакомые многим. В своей работе с детьми Елена Гущина, советник директора по воспитанию школы № 47, использует личный пример, чтобы говорить о самом важном:

- Грета появилась у нас маленьким пушистым комочком, который бегал по дому, цокал коготочками и гавкал без умолку. Вырос этот комочек в огромную ласковую любимицу всех наших друзей. Грета была терпеливой нянькой для детей, позволяла им делать с собой всё что угодно. Уже год, как её нет с нами, но мы её по-прежнему любим и часто вспоминаем.

В семье Елены Гущиной Грета появилась маленьким пушистым комочком. Фото из личного архива советника директора по воспитанию школы № 47 в Перми Елены Гущиной.

На юбилее приюта «Доброе сердце» каждый мог оставить пожелание: «Каждому – пушистое счастье», «Пусть каждый найдет свой дом», «Пусть каждый будет с другом». Эти простые слова напоминают, что забота нужны не только людям, но и нашим четвероногим друзьям.