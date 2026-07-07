По Абхазии - с ветерком: Вместо отеля - машина, а гида заменил навигатор

Наша Лена вместе с подругой Катей накатали по Абхазии больше тысячи км. Фото: Елена Софьина.

Абхазия прекрасна своей уникальной природой, чистым морем и нотками ностальгии по прошлому. Отдых здесь недорогой, со стандартной программой: ленивые часы на пляже и неизменные поездки на озеро Рица, дачу Сталина и в Новый Афон.

Журналист «КП» решила обойтись без гидов и готовых маршрутов - арендовала автомобиль и вместе с подругой отправилась в двухнедельное путешествие по всей стране. Вернувшись из путешествия, Елена рассказала, с какими бытовыми и дорожными сюрпризами пришлось столкнуться.

Вооружившись картой, мы заранее собрали советы друзей, которые объездили страну вдоль и поперек, наметили ключевые точки будущего маршрута и забронировали пять отелей в совершенно разных локациях страны.

Протяженность абхазского побережья - чуть больше 200 километров. Знакомые предупредили: местные таксисты любят завышать цены, а приложениями для вызова машин там практически не пользуются. Зато мы обе умеем водить, так что решили арендовать авто.

Прокат нашли прямо у российской границы. Забронировали компактную «Хонду» за 20 тысяч рублей. Сразу за переходом нас, как и ожидалось, окружили абхазские таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Но мы, ловко обходя их с чемоданчиками, направились получать ключи.

Надо признаться, в прокате нас изрядно напугали: мол, на трассе повсюду камеры, которые фиксируют не только скорость, но и соблюдение полосы, непристегнутый ремень и телефон в руках. А за каждой камерой - патруль, который может с пристрастием расспросить о том, сколько вин вы успели продегустировать за отпуск.

Еще один любопытный нюанс: в Абхазии нет обязательной страховки, и в случае ДТП водители договариваются на месте и сами определяют виновного. Конечно, это добавляло нервозности, и мы договорились быть самыми законопослушными водителями на всем побережье.

Гагры

Первая остановка - в Гаграх. По пути мы почти замерли от красоты дороги: справа - морской горизонт, слева - вековые сосны. Все было бы прекрасно, если бы следом за нами не скопилась огромная пробка - при разрешенной скорости в 90 км мы плелись как черепахи. Машина оказалась праворульной, и нам требовалось время, чтобы освоиться. Водители сигналили и награждали такими взглядами, что хотелось провалиться сквозь землю.

Легендарный ресторан «Гагрипш» работает с 1903 года. Фото: Елена Софьина.

Гагры - самая популярная точка на карте Абхазии. Город славится красивой набережной, визитная карточка - колоннада с фонтаном и легендарный ресторан «Гагрипш», который работает с 1903 года.

Из Гагр мы решили махнуть на озеро Рица. Дорога туда уже сама по себе как приключение: петляешь по каньонам и ущельям, рядом шумит горная река, а вокруг - удивительно красивая природа. Мы то и дело останавливались и фотографировались, каждый раз радуясь возможности делать остановки в любых локациях.

На Рице заглянули в еще одну популярную туристическую точку - на дачу Сталина. На машине до нее всего 15 - 20 минут по указателям. Сама дача не зацепила, а вот прокатиться по озеру на сталинской лодке - было здорово. Выглядит она роскошно.

Пицунда

Это идеальное место для тех, кому надоели шум города, работа или домашние заботы. Здесь оказалось невероятно тихо и умиротворенно. Береговая линия - сплошной хвойный лес, вода в море кристально чистая, а за счет залива гораздо теплее, чем в Гаграх.

Развлечений, правда, почти нет - зато мы вдоволь надышались свежим воздухом, привели мысли в порядок и просто кайфовали, загорая на пляже.

Дорога от Гагр до Пицунды занимала около 40 - 50 минут, но нас несколько раз успели остановить на постах ДПС. Нет, не штрафовали, просто делали комплименты, как мы красивы.

Новый Афон

Главная достопримечательность - Новоафонский монастырь. Он возвышается на горе, и оттуда открываются невероятные виды. Также здесь можно увидеть рукотворные водопады и старую железнодорожную станцию, где сейчас открылось очень уютное современное кафе - это настоящая изюминка небольшого городка.

Кроме того, в Новом Афоне есть уникальная пещера, где своды гротов поднимаются на 100 метров в высоту. Попасть туда можно только через подземное метро - дорога занимает несколько минут. А потом около часа бродишь с экскурсоводом среди сталагмитов и просто не веришь, что такое чудо создала природа.

Новоафонский монастырь возвышается на горе, и оттуда открываются невероятные виды. Фото: Елена Софьина.

Сухум

Столица Абхазии - это скорее для любителей городской атмосферы. Город сам по себе небольшой, и гулять по нему пешком нам быстро надоело. Поэтому мы взяли авто и поехали исследовать окрестности.

Когда погода прохладная, можно доехать до источников или водопадов, которые в изобилии находится в округе Сухума - такие маршруты предлагают на каждом шагу. Мы же, пользуясь собственным авто, отправились искать живописные пляжи. И одной из наших лучших находок стал дикий эвкалиптовый пляж. Аромат огромных деревьев у побережья здесь смешивается с морским бризом - просто сказка!

Цандрипш

Завершили мы наше путешествие в Цандрипше. Это совсем небольшой живописный поселок сельского типа, расположенный максимально близко к границе с Россией. Приехав туда, мы уже не думали о достопримечательностях - сдали автомобиль и хотели просто отдохнуть: купаться в теплом море и ни о чем не беспокоиться.

Интересно, что ко второй неделе мы настолько привыкли к местным дорогам, что сами вели себя как абхазские водители: лихо объезжали стада коров, которые спокойно лежали прямо на асфальте, и сигналили туристам с российскими номерами, если те медлили на светофорах.

Когда сдали ключи от машины и вызвали такси до отеля, я плюхнулась на переднее сиденье и автоматически потянулась к ремню. Таксист на это только рукой махнул:

- Да брось, не пристегивайся! У нас тут за этим никто не следит. Штрафы с камер не приходят - хоть танцуй за рулем.

Мы с подругой переглянулись, но решили, что наша привычка ездить аккуратно все-таки спасла нас от лишних проблем.

За две недели мы проехали почти 1000 км и ни разу не загоняли себя в рамки - выбирали маршруты спонтанно. Заезжали на винодельни через маленькие села, обедали в ресторане, спрятанном в ущелье, и искали на карте самые труднодоступные старинные монастыри. Машину заправляли всего два раза, потратили на бензин 6 тысяч рублей. Один раз воспользовались мойкой самообслуживания - 100 рублей.

Прокатиться по озеру Рица на сталинской лодке - было здорово. Выглядит она роскошно. Фото: Елена Софьина.

Главная сложность - решиться сесть за руль незнакомого автомобиля в новой для себя стране. Все остальное с лихвой окупилось впечатлениями - когда мчишь по дороге под любимую музыку с открытыми окнами, а вокруг - невероятная природа Абхазии.

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Перелет до Сочи с багажом - 20 000 рублей на человека.

Отели с питанием - 44 000 руб.

Прокат автомобиля - 24 000 руб.

Бензин - 6000 руб.

Экскурсии и кафешки - 15 000

Итого: 97 000 руб.