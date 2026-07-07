Какие права есть у пациентов при получении бесплатной медицинской помощи

Все граждане России застрахованы в системе ОМС с рождения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждый человек регулярно обращается за медицинской помощью – посещает поликлинику, проходит диспансеризацию и профилактические осмотры, обследуется в стационарах. Все это доступно нам бесплатно – по полису ОМС.

Гарант на получение бесплатной медпомощи

Страховой полис может быть бумажным, пластиковым или цифровым (данные указаны в вашем личном кабинете на портале «Госуслуг»). Он - ваш гарант на получение бесплатной медицинской помощи на территории любого региона Российской Федерации.

Все граждане России застрахованы в системе ОМС с рождения. Наши права определены Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Накануне Всероссийской недели правовой помощи, приуроченной ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День любви, семьи и верности отмечается в России 8 июля), в ТФОМС Пермского края напомнили, какими правами и обязанностями обладают жители региона в рамках Программы государственных гарантий.

Основные права застрахованных

1.Право на бесплатную медпомощь

У каждого человека есть право на бесплатную медицинскую помощь. При наступлении страхового случая она оказывается бесплатно на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС. В регионе проживания, где выдан полис, - в рамках территориальной программы ОМС.

2.Право на выбор и замену страховой медицинской организации

В Пермском крае в системе ОМС работают четыре страховые медицинские организации:

Филиал АО «МАКС-М» в Перми

АО «АСТРАМЕД-МС» (СМК) филиал в Пермском крае

АСП ООО «Капитал МС» филиал в Пермском крае

Пермский филиал ООО «СМК «РЕСО-Мед».

Право на выбор страховой медицинской организации осуществляется путем подачи заявления в порядке, установленном правилами ОМС.

- Если вас по каким-то причинам не устраивает работа страховой медицинской организации, где оформлен ваш полис ОМС, вы вправе ее поменять, - объясняет директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. - Такое право определено Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Для замены достаточно обратиться в новую страховую медицинскую организацию с заявлением, СНИЛС и документом, удостоверяющим личность.

Заменить страховую медицинскую организацию можно один раз в течение года, но не позднее 1 ноября.

Также допускается ряд ситуаций, когда можно досрочно сменить страховую медицинскую организацию:

- если вы переезжаете на постоянное место жительство в другой субъект РФ, где вашей страховой медицинской организации нет. В этом случае необходимо в течение месяца выбрать другую страховую компанию, которая ведет деятельность в данном регионе;

- если деятельность страховой медицинской организации прекращена в вашем регионе.

3.Право на выбор медицинской организации и врача

Медицинскую организацию можно выбрать из перечня всех медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Ознакомиться с ним можно на официальных сайтах ТФОМС Пермского края и страховых медицинских организаций.

Чтобы прикрепиться к новой медицинской организации, нужно обратиться в регистратуру выбранной поликлиники с полисом ОМС и написать заявление на имя главного врача.

Менять медицинскую организацию можно не чаще одного раза в год, исключение – смена места жительства.

Кроме этого, не чаще одного раза в год можно выбрать не только поликлинику, но и специалиста - участкового терапевта, педиатра, семейного врача или фельдшера.

- Право на выбор врача осуществляется путем подачи заявления на имя руководителя медицинской организации, - уточнила Татьяна Петровна. – Подать заявление на прикрепление к новой поликлинике или смену врача можно не только лично, но и дистанционного – через личный кабинет на портале «Госуслуги».

4.Право на получение достоверной информации

У каждого человека есть право на получение от Федерального фонда, территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи.

5.Право на защиту персональных данных и защиту прав и законных интересов в сфере ОМС

Закон закрепляет за пациентом право на защиту его персональных данных, которые необходимы для ведения персонифицированного учета в сфере ОМС.

Кроме этого, страховые медицинские организации защищают права застрахованных граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи. К примеру, если вам не оказали помощь, либо оказали некачественную медпомощь или требуют за нее оплату, важно сразу обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Специалисты проведут экспертизу качества медпомощи и защитят права застрахованного пациента.

6.Право на возмещение ущерба

- Пациент, застрахованный по ОМС, также имеет право на возмещение страховой медицинской организацией и медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, - отмечает Татьяна Мельникова. – В соответствии с законодательством Российской Федерации, и страховая медицинская организация, и медицинская организация несут ответственность перед застрахованным лицом в виде возмещения ущерба в досудебном или судебном порядке.

Обязанность застрахованных

Она всего одна - при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные лица должны предъявлять полис ОМС либо документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до четырнадцати лет - свидетельство о рождении).

ВАЖНО

Куда жаловаться?

Куда обращаться, если ваши права на бесплатную медицинскую помощь нарушены:

- в администрацию медицинской организации – к заведующему отделением, руководителю медицинской организации;

- в страховую медицинскую организацию, которой выдан полис ОМС, или к страховому представителю этой компании;

- в Министерство здравоохранения Пермского края, Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю, Территориальный фонд ОМС Пермского края;

- в федеральные органы власти и организации, включая Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд ОМС, Росздравнадзор и пр.

КСТАТИ

В Пермском крае действует Единый контакт-центр по защите прав застрахованных граждан по телефону: 8-800-700-05-61 (звонок бесплатный). Номер круглосуточный, в нерабочее время ведется запись обращений в режиме электронного секретаря.

Если в страховой компании вопрос не решили, можно обратиться в ТФОМС Пермского края:

- заполнить форму обращения граждан в разделе «Интернет-приёмная» на официальном сайте ТФОМС Пермского края. Для отправки обращения необходимо войти в Личный кабинет застрахованного лица через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

- обратиться лично в отдел организации защиты прав граждан ТФОМС Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 88. Личный прием граждан также ведут руководители ТФОМС Пермского края и филиалов в соответствии с утвержденным графиком.

- написать и отправить письменное обращение почтой России по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 119.

- написать и отправить письменное обращение на адрес электронной почты: general@tfoms.perm.ru.

Срок рассмотрения письменного обращения оставляет 30 дней со дня его регистрации.

БУДЬ В КУРСЕ

У каждой страховой медицинской организации есть своя круглосуточная «горячая линия»:

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