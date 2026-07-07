Место силы для общения и творчества

Библиотека, в которую дети просятся сами! Здесь можно бегать по интерактивному полу, читать книги и круто проводить время всей семьей. Фото: Юрий Евдокимов.

Забудьте о пыльных полках и строгом шепоте «Тишина в библиотеке!». Сегодня модельные библиотеки Прикамья - это ультрасовременные центры притяжения. Здесь можно не только полистать свежий бестселлер, но и поиграть в интерактивные игры, записать трендовый видеоролик для блога.

Благодаря поддержке краевых властей и Народной программе такие мультимедийные пространства открываются по всему Пермскому краю, превращая обычные читальные залы в места силы для общения и творчества.

Увлекательные «настолки» и яркие «наполки»

- Нам здесь очень понравилось. Тут интересно и красиво, много комиксов. А еще понравились книги с объемными картинками из картона, - делится впечатлениями 11-летняя Яна.

В библиотеку №7 города Перми юная гостья пришла вместе с мамой и младшей сестрой. Скучать не пришлось - вместе они порисовали, изучили развивающий бизиборд и успели сыграть в увлекательные «настолки». А после перешли к активным играм - ярким «наполкам». Прямо по интерактивному полу девочки «бродили по лесу», «тушили пожар» и «надували воздушные шары».

Все эти чудеса - современные игровые инсталляции, которые превращают обычный поход за книжкой в настоящее приключение.

Ирина Южанинова, мама девочек, обратила внимание на большой выбор ярких и современных книг для самых разных возрастов и на новые возможности для всей семьи:

- Такие библиотеки полностью отвечают запросам наших детей, потому что в них есть не только книги, но и интерактив, настольные и даже напольные игры. Здесь приятно проводить время всей семьей. Всегда есть чем заняться, в том числе нам, взрослым.

Интеллектуальная перезагрузка

Модельный формат доказал: цифровой прогресс не мешает традициям. Напротив, он помогает по-новому взглянуть на классику. На полках хранятся лучшие произведения мировой литературы, а отдельный акцент сделан на книгах пермских писателей, которые помогают искренне полюбить историю и культуру родного края.

- Едва переступив порог, сразу вспомнила свое детство, - говорит депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Ивенских. - Я очень любила ходить в библиотеку, но о таком и мечтать не могла. Сегодня создаются не просто новые возможности, а атмосфера добра по отношению к семье и детям. Благодаря партийному проекту «Культура малой родины» такие точки притяжения, места силы и семейного отдыха открываются даже в самых дальних уголках края. Считаю это достижением и фишкой Прикамья, которая отличает нас от других регионов.

Вслед за обновлением библиотек в Перми, Верещагино, поселке Черное, селах Половодово, Городище и Неволино интеллектуальная перезагрузка продолжается. В планах на этот год - создание современных досуговых площадок в Губахинском, Еловском, Кунгурском, Октябрьском, Пермском и Юрлинском округах, а также новые открытия в краевой столице. Проводить свободное время в обновленных залах становится доброй семейной традицией для жителей всего Пермского края.

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