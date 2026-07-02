Длинные челки и пушистые ресницы: в Пермский зоопарк привезли четырех альпак из Южной Америки

Теперь в тематической зоне обитателей гор в Пермском зоопарке проживает 9 лохматых красавцев. Фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке новые обитатели - четыре мимимишные альпаки. Самца зовут Диего, самочек - Эсперанза, Монтана и Ламбада, им по полтора-два года. Новички приехали к нам прошлой зимой из Чили.

- В Россию из далекой Южной Америки прилетела тысяча таких красавцев в целях формирования племенного ядра и дальнейшего разведения, затем «десант милоты» расселили по фермам и зоопаркам страны, четверо из них поселились у нас, - рассказали журналистам «Комсомольской правды» в Пермском зоопарке.

Прежде чем предстать перед публикой, Диего и его дамы прошли строгий фейс-контроль. Зиму и весну они провели в теплом карантинном вольере, с удовольствием питаясь сеном, а затем - свежими сезонными вениками и овощами.

Зоологи бдительно следят за весом и аппетитом новоселов: все-таки переезд из другого полушария, другой климат…

Но акклиматизация прошла гладко, и после одобрения ветеринаров, новоселов выпустили в общий вольер и теперь они – настоящие мимимшные «звезды сезона».

Узнать новеньких легко - они чуть ниже ростом. Фото: Пермский зоопарк

В зоопарке говорят, что процесс знакомства новичков и старожилов прошел гладко: альпака - животные стадные, и, оказавшись в одном вольере, они начали с любопытством разглядывать друг друга.

Диего с компанией поначалу с осторожностью принюхивался к новому вольеру и косился на аборигенов, но стадный инстинкт взял свое и миролюбивый народ быстро поладил. Никаких конфликтов за территорию или еду не возникло.

Теперь в тематической зоне обитателей гор в Пермском зоопарке проживает девять лохматых красавцев: длинные шеи, кудрявые челки падают на бездонные глаза, а на мордочках с активной мимикой часто можно увидеть улыбку. А еще они очень разговорчивые: произносят любопытное или радостное «хммм», резкий тревожный свист при опасности и совершенно особенное «оргл» от самцов во время брачных игр.

Узнать новеньких легко - они чуть ниже ростом. В Чили альпаки живут на высоте 3,5 - 5 тысяч метров над уровнем моря, где разреженный воздух и пронизывающий ветер - не самые комфортные условия для роста, что повлияло на их телосложение.

Кстати, диких альпака в природе не существует - это полностью домашнее животное, которое люди приручили более 6000 лет назад.

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