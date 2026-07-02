«Тютелька в тютельку»: мама пятерых детей из Перми точнее всех в России приземляется с парашютом

Победительница - на минуточку - мама пятерых детей! Фото: личный архив.

Пермская парашютистка Ирина Никулина - она, на минуточку, мама пятерых детей - стала победителем 3-го этапа Кубка России по точности приземления. Соревнования завершились в Екатеринбурге. О том, как многодетной маме удается совмещать воспитание детей с занятиями спортом, Ирина рассказала «Комсомолке».

- Наверно, меня судьба сюда привела, - рассказывает мастер спорта международного класса. - Лет в 14 - 15 я захотела научиться играть на гитаре, пришла записываться в кружок, но опоздала по возрасту. Расстроилась, конечно, но на доске объявлений увидела, что идет набор в ПДШ «Высота», где на фото - красивые люди в палатках и парапланы. Я спросила: «А можно мне туда?» - и меня записали.

Ирина начала летать на парапланах на дельтороме в Запруде. Там же встретила своего будущего мужа – потомственного парашютиста и парапланериста, а вскоре он пригласил ее прыгать с парашютом. Свекор Ирины сейчас ее тренер.

Со временем пермячка начала выступать за регион, потом за сборную России. Победила на молодежном чемпионате мира, на чемпионате Европы среди молодежи, ездила на взрослые соревнования.

- А потом мы с мужем решили обзаводиться детьми, сейчас старшей дочери уже 19 лет, а младшему сыну - шесть, - улыбается многодетная мама.

После рождения первого и даже второго ребенка спортсменка возобновляла свои тренировки, но когда деток стало трое, поняла, что совместить прыжки с парашютом и воспитание детей нереально.

Когда младшему сынишке исполнилось четыре годика, Ирина поняла, что очень соскучилась по небу, и снова начала прыгать. В ее активе сейчас 3200 прыжков!

После рождения пяти детей Ирина возобновила тренировки. Фото: личный архив.

- Я готовлюсь к соревнованиям по многоборью, которые пройдут в июле в Московской области, и решила принять участие в соревнованиях в Екатеринбурге, тем более что в прошлом году эти же соревнования выиграл мой муж! Главная задача была - сделать технически хороший, правильный заход, и по итогам шести прыжков я вышла в полуфинал, оказавшись на первом месте в турнирной таблице. Потом начала волноваться, и седьмой прыжок получился неидеальным и, наверное, это был ключевой момент успеха. Мне пришлось успокаивать себя дыхательными практиками, слушать вдохновляющую музыку и обращаться к высшим силам, чтобы снова прийти в ресурсное состояние! И, похоже, это сработало: после крайнего прыжка все кинулись меня поздравлять!

Ирине удалось приземлиться максимально близко к центру, диаметр которого был 1 сантиметр!

Ирине удалось приземлиться максимально близко к центру, диаметр которого был 1 сантиметр! Фото: личный архив.

Дети очень гордятся своими родителями и во всем пытаются быть похожими на них. Они обожают висеть на тренажерах и играть в укладку парашютов. А младший сын недавно заявил, что когда вырастет - хочет стать чемпионом мира по парашютному спорту.

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