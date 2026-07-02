Кто отравил жену Ивана Грозного: в Перми поставили «Царскую невесту»

В прежнем виде опера шла на пермской сцене более 70 лет. Фото: Пермский театр оперы и балета.

Пермский театр оперы и балета завершает сезон премьерой оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» (16+). Этот спектакль шел на пермской оперной сцене несколько десятилетий. Сейчас его в новом виде поставил один из наиболее известных режиссеров драматического российского театра – Андрей Прикотенко. Ранее он ставил в пермском театре «Похождения повесы» (16+) Стравинского – это был дебют режиссера в жанре оперы. И «первый блин» оказался удачным. Спектакль завоевал престижную театральную премию Casta Diva. Теперь сотрудничество театра и режиссера продолжилось уже в жанре русской оперной классики.

- Я работаю с оперными певцами как с драматическими артистами, - рассказал Андрей Прикотенко. – И замечаю, что их актерское включение в драматургию, предлагаемые обстоятельства, соединяясь с музыкой, дает темперамент, необходимый для этого музыкального произведения. «Царская невеста» - это спектакль про русскую душу, про «русскость», как определял ее Достоевский.

Классический сюжет оперы основан на реальных исторических событиях - третья жена Ивана Грозного, Марфа Собакина, умерла через две недели после свадьбы. Реальными людьми были и главные герои оперы – от царя до опричников. Но причина загадочной смерти царицы остается неизвестной до сих пор. Так что события, происходившие при царском дворе, носят детективный характер.

Андрея Прикотенко делает спектакль вневременным. Благодаря работе режиссера помимо ярких музыкальных партий в спектакле более четко проявляются характерные черты персонажей: они любят, страдают и мстят.

В «Царской невесте» будет три состава исполнителей. И, как рассказали в театре, режиссер по-своему работал с каждым из исполнителей, отталкиваясь от личности актера. Поэтому в разные дни – а спектакли будут идти со 2 по 5 июля – перед зрителями будут представать совершенно разные герои. Марфа Надежды Павловой будет отличаться от Марфы Екатерины Проценко, а Любаша, сыгранная Натальей Буклагой, - от персонажа Веры Кравчук.

- «Царская невеста» - это богатейший музыкальный материал. Опера, написанная нашим выдающимся композитором, много лет присутствовала на сцене в другой сценической версии. Сейчас мы ее обновляем, очень бережно относясь к первоисточнику, - говорит дирижер-постановщик спектакля Владимир Ткаченко. - Будет некоторое переосмысление музыкального материала - по концепции новой постановки. Для меня это возможность постараться заново расслышать партитуру Римского-Корсакова, увидеть ее под непривычным углом: всякая традиция нуждается в обновлении. Так что это будет совсем другая «Царская невеста» - прежде всего в подходе к звуку, к палитре красок, к артикуляции, но не только. Мы, если так можно сказать, вычистили музыкальный материал, обновили музыкальную ткань. Но сама музыка остается той же - от лирической арии Марфы до напряженных сцен Грязного и Любаши.

Кстати, 2 июля премьеру оперы «Царская невеста» можно будет увидеть в прямом эфире на сайте театра. Трансляция начнется в 19:00.