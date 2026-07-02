«Россети Урал» обеспечат энергоснабжение ОЭЗ «Пермь»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников оценили ход работ по реконструкции подстанции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников оценили ход работ по реконструкции подстанции 110 кВ «Гамово» в Пермском муниципальном округе. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Алякринский, заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»» Илья Шулькин.

Модернизация подстанции «Гамово», которую выполняют специалисты «Россети Урал», необходима для обеспечения электроэнергией территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» (ОЭЗ).

На энергообъекте уже установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. После завершения модернизации трансформаторная мощность подстанции составит 80 МВА. Все оборудование центра питания – отечественного производства.

Общий объем финансирования реконструкции подстанции 110 кВ «Гамово» превышает 1,3 миллиарда рублей. Завершение работ планируется до конца 2026 года.

- Создание инфрастуктуры для особой экономической зоны – важная задача. Развитая инфраструктура снижает начальные издержки и риски потенциальных резидентов, делая ОЭЗ привлекательной для бизнеса, – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Мы обеспечиваем надежное и качественное электроснабжение новых производств, которые появляются на территории Прикамья. Модернизация подстанции 110 кВ «Гамово» позволит создать необходимый резерв энергетической мощности для подключения предприятий резидентов ОЭЗ. Мы готовы выполнять задачи любой сложности, чтобы экономика Пермского края получала надежную энергетическую основу, – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

ОЭЗ «Пермь» создана постановлением Правительства РФ летом 2022 года и ориентирована на размещение предприятий промышленности и логистики. Среди приоритетных направлений — машиностроение, металлургия, химия и нефтехимия, производство строительных материалов и логистические комплексы. Уже определены площадки под размещение первых резидентов. Компании получат льготное налогообложение и другие преференции, а Пермский край – новые рабочие места и долгосрочные инвестпроекты.

Площадь особой экономической зоны составляет 235 гектаров, более 40 из них отведены под инженерную и транспортную инфраструктуру. Территория поэтапно готовится для размещения современных производств и логистических объектов.

После проведения всех работ по присоединению к инженерным сетям резиденты получат готовую инфраструктуру и смогут приступать к запуску своих производств. В дальнейшем рядом с территорией ОЭЗ планируется строительство железнодорожного терминала.