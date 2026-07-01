Зашел в квартиру вслед за ребенком и изнасиловал: в Перми спустя 11 лет поймали педофила с двумя сроками за убийство

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Фото: СУ СК России по Пермскому краю.

В Перми будут судить 51-летнего мужчину за надругательство над девочкой. Преступление произошло еще в январе 2015 года в Индустриальном районе. Мужчина выследил школьницу, зашел за ней в квартиру и, убедившись, что она одна, изнасиловал, а после – сбежал.

Раскрыть дело удалось только спустя долгих 11 лет - в апреле 2026-го. Подозреваемым оказался местный житель, который уже дважды сидел за убийства. Сейчас он арестован и полностью признал свою вину.

- В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-генетическая экспертиза. Обвиняемый опознан потерпевшей. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК — за надругательство над девочкой, которой на момент преступления не было 14 лет, - рассказали в СУ СК России по Пермскому краю.

Несмотря на давность событий, собранная доказательная база признана достаточной для передачи дела в суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.