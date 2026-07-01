Туристы в Прикамье услышат истории о выдающихся купцах и коми-пермяцком фольклоре

В Губахе на площадке декораций к фильму «Сердце Пармы» уже анимирована сцена проплывающего на барке князя Михаила Ермолаевича с дружиной. Фото: visitperm.ru

В этом году в Кунгуре и Кудымкаре появятся точки загрузки моделей виртуальной реальности для туристов. Дополненная реальность работает как «интеллектуальный гид», оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке интереса прямо на экране телефона.

Такие сервисы позволяют туристам самостоятельно получать информацию о местных достопримечательностях, например, если нет возможности принять участие в экскурсии. Достаточно поднести телефон к установленным специальным табличкам, как местность вокруг сразу «оживет».

В Кудымкаре туристы смогут загрузить на смартфон «Пеший маршрут «ЧУДеса Кудымкара», персонажем-рассказчиком которого станет географ и картограф, историк и археолог, этнограф и экономист Пермской губернии, действительный член Императорского русского географического общества Иван Яковлевич Кривощеков. Он расскажет о промысловом календаре Коми, мансийском княжне Костӧ, коми-пермяцком фольклоре и знаменитых Чудах, а также Пере-богатыре и дочери солнца Зарани.

В Кунгуре модели дополненной реальности будут транслировать истории выдающихся купцов XIX века и знакомить с достопримечательными местами города, например, с храмовым комплексом, некогда стоявшим на Соборной площади. AR-объекты проекта объединены персонажем-рассказчиком, прототипом которого является Алексей Семенович Губкин (1816—1883) – купец первой гильдии, один из крупнейших чаеторговцев России, известный благотворитель, почетный гражданин города Кунгура.

В следующем году сервисы дополненной реальности появятся в Чусовом и Чердыни.

Напомним, первые стойки с QR-кодами, активирующими функции дополненной реальности для туристов, появились в Пермском крае в 2025 году. Проект «Дополненная реальность: пилотные проекты в Пермском крае» был реализован региональным Министерством по туризму.

Так, в Перми на смотровой площадке на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» разработанные специально для проекта 3D модели пароходов и теплоходов разных исторических эпох – от первого парохода Пожевского завода до советского «Метеора».

В Губахе на площадке декораций к фильму «Сердце Пармы» анимирована сцена проплывающего на барке князя Михаила Ермолаевича с дружиной. Напомним, Михаил Ермолаевич был князем Перми Великой в XV веке. Его история представлена в фильме «Сердце Пармы», который снимали, в том числе, в окрестностях Губахи, где была построена деревянная крепость.

В Красновишерске визуализирована популярная легенда о Полюде, Ветлане и Вишере. В Чердыни перед глазами туристов предстает средневековый кремль, а в Соликамске – водяная мельница, располагавшаяся ранее на берегу реки Усолки. При просмотре дополненной реальности на мельнице появляются мифические персонажи из быличек Пермской земли – шишига и водяной.

В Березниковском округе на территории музея «Усолье Строгановское» с помощью дополненной реальности «оживили» старейшее здание местного архитектурного ансамбля – часовню Спаса Убруса XVII века. Именно у ее подножия получали благословение баржи, нагруженные прикамской солью и отправлявшиеся в дальний путь – на Нижегородскую ярмарку, в Ярославль и другие города.