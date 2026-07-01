Сын упал на живот, а медведь набросился сверху: мать пострадавшего мальчика рассказала подробности нападения

Лесной зверь поцарапал мальчику плечо и поясницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в Пермском крае на школьника, собиравшего в лесу землянику вместе с родителями, напал медведь. ЧП произошло недалеко от села Кува Кудымкарского муниципального округа.

Как удалось спастись и отпугнуть хищника, «КП»-Пермь» рассказала мама мальчика Галина Евгеньевна (имя изменено). Женщина, коренная жительница этих мест, призналась: раньше она никогда не видела медведей так близко, хотя всю жизнь ходит в лес за грибами и ягодами.

- Мы с детства привыкли ходить в лес и одни, и с родственниками, и со знакомыми. Но чтобы встретить медведя - никогда такого не было.

В тот день все происходило как обычно - женщина с мужем и 12-летним сыном поехали за земляникой. Вышли из машины и пошли не в лес, а на поле, заросшее травой.

- Это недалеко от села, рядом с двух сторон дорога, машины ездят, люди ходят - грибники, ягодники. Мы оставили баночки под ягоды в машине, которая стояла неподалеку, и пошли пройтись по краю поля, посмотреть, нет ли грибов. И вдруг медведь выскочил сначала на мужа. Ребенок был рядом с ним, я чуть сзади. Медведь напал на сына, повалил его на землю. Сын лежал на животе, а зверь сверху. Муж начал кричать, я тоже закричала - и нам удалось отогнать его громкими звуками. Схватили ребенка за руки, и ушли оттуда. Мы не бежали, просто шли и все время смотрели, не идет ли зверь за нами, не бежит ли. Медведь сначала пытался побежать, потом стоял на задних лапах и наблюдал.

Лесной зверь поцарапал мальчику плечо и поясницу. Раны, по словам матери, неглубокие – зашивать ничего не пришлось. Сейчас их обрабатывают йодом и перекисью. Остались у мальчика и синяки, но в целом состояние нормальное.

- Сын, конечно, в стрессе, но разговаривает, общается спокойно, - говорит мама ребенка. - Думаю, он до конца не осознал, что произошло, потому что муж видел все со стороны, а сын просто лежал лицом в землю.

После случившегося женщина восхищается смелостью своего супруга:

- Как муж не побоялся броситься на медведя - не знаю. Наверное, когда речь о собственном ребенке, уже не думаешь, что у тебя в руках и есть ли чем помочь. Главное — спасти.

Женщина рассказала, что раньше они слышали разговоры о том, что в их краях видели медвежат, но семья не придала этому значения – они всегда ходили в лес без опаски.

- Если бы мы знали, что там живет медведь, ни за что не пошли бы в эти места. Никогда не думали, что встретимся с ним так близко.

Галина Евгеньевна также сообщила, что накануне вечером к ней приезжали охотоведы, которым она показала место происшествия. Специалисты осмотрели территорию, сфотографировали ее и пообещали вести наблюдение. Сама женщина надеется, что теперь люди не пойдут в те края.

- Сейчас даже думать не хотим про походы в лес. Хочется поскорее забыть этот кошмар и не вспоминать.