Надежды, что хотя бы в июле дожди прекратятся, рухнули вместе с прогнозом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода на июль 2026 в Перми

Надежды, что хотя бы в июле дожди прекратятся, рухнули вместе с прогнозом, опубликованным ГИС-центром ПГНИУ. Увы, но середина лета пермяков жаркой погодой не порадует. Как сообщили метеорологи, большинство долгосрочных прогнозов указывают на то, что второй летний месяц будет прохладным и дождливым.

И если средняя температура воздуха ожидается в рамках климатической нормы, то количество осадков – гораздо больше. Причина – преобладание над Уралом тропосферных ложбин.

Ситуация в целом будет напоминать ту, чтобы была в июне, - высотные гребни и жара над Европой и Сибирью, прохлада и дожди над востоком Европейской России и Уралом. Периодами система будет разрушаться, и нас ждут теплые и относительно сухие дни.

- В том, что нас ждут два дождливых месяца подряд, нет ничего необычного – то же самое было и в 2015 году, и в 2017-м, и в 2019, - сообщают метеорологи. - Учитывая явное сходство нынешней ситуации, вполне можно ожидать новые случаи очень сильных дождей и паводков в нынешнем июле.

Тем не менее, месяц начнется с потепления. К концу недели дожди прекратятся, а температура повысится до +23…+28 градусов. Самым жарким днем станет 6 июля, когда столбик термометра может дотянуться до отметки в +30.

К концу первой декады месяца дожди вернутся, однако погода сохранится довольно жаркой и даже теплее нормы, особенно на севере края – до +24…+29 градусов.

С 10 по 15 июля ожидается микс из дождей и довольно теплой погодой до +27 градусов. А вот на вторую половину июля, по предварительным данным, метеорологи обещают некоторое похолодание: температура будет около нормы или чуть ниже. Жаркие периоды возможны, но они будут непродолжительными.

Если сравнивать с прошлым годом, июль-2026 будет теплее прошлогоднего, но куда более облачным.