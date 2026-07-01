«Сила - в умении, мастерство - в деталях!» В Пермском крае выбрали лучшего механизатора

Фото: Центр развития агробизнеса

В Пермском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Мероприятие прошло на площадке Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова.

Участие в конкурсе приняли 16 механизаторов из агропромышленных предприятий Пермского края. Им предстояло проявить свои умения в двух блоках - теоретической части и практических испытаниях.

Первая - теоретическая - часть конкурса состояла из 50 тестовых вопросов и задач. В рамках практических испытаний участники проводили диагностические работы двигателя, топливной системы, а так же выполняли упражнения по фигурному вождению трактора в полевых условиях.

- Сила - в умении, мастерство - в деталях! – отметили организаторы конкурса, оценив мастерство конкурсантов.

По итогам двух этапов конкурсная комиссия определила победителей регионального этапа:

1 е место занял Лоскутов Дмитрий Юрьевич, механизатор АО «Агросила птицефабрика Пермская».

- 2 е место - у Зырянова Владислава Сергеевича, ООО «Заря».

- 3 место - Вавилин Андрей Александрович, СПК «Дружба».

Победитель регионального конкурса Дмитрий Лоскутов представит Пермский край на Всероссийском этапе конкурса, который состоится в Тамбовской области в этом году.