Как пермякам пройти обследование в Центрах здоровья

Процесс управления своим здоровьем становится более эффективным, если проходит под контролем специалистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Забота о собственном здоровье – сегодня это не просто модный тренд, а целая философия и комплекс мер, которые помогают нам дольше оставаться молодыми, энергичными и сильными.

Современные люди понимают, как важно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские осмотры, заниматься профилактикой заболеваний, следить за питанием и отказываться от вредных привычек.

Процесс управления своим здоровьем становится более эффективным, если проходит под контролем специалистов. Именно для этого в Пермском крае функционируют Центры здоровья, где все желающие могут пройти необходимые обследования.

Центры здоровья работают по системе ОМС

В Пермском крае 11 Центров здоровья (пять из них – в Перми) приглашают жителей региона пройти бесплатное обследование и получить консультацию врача, а в случае необходимости встать на диспансерное наблюдение.

- Центры здоровья работают по программе обязательного медицинского страхования и все желающие могут бесплатно, по полису ОМС, пройти обследование для определения уровня своего здоровья, - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. – Главный тренд в здравоохранении сегодня — это переход к медицине здорового долголетия. Приоритет смещается от лечения болезней к их предотвращению: раннему выявлению предрисков, профилактике и замедлению старения. Ключевая роль в этом процессе отводится Центрам здоровья, которые с 2026 года становятся Центрами медицины здорового долголетия. Их главная задача — выявить «предриски», то есть изменения в организме на самой ранней стадии, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний и раннему старению.

По словам Татьяны Петровны, в Центры здоровья может обратиться любой желающий старше 18 лет. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Обследования и консультация занимают около получаса.

Как это работает?

1. Пациент приходит на осмотр, заполняет анкету с вопросами о питании, физической активности и вредных привычках.

2. Измеряют рост, вес, окружность талии, бедер - для расчета индекса массы тела. Далее проводят биоимпедансметрию – исследование состава тела на жировую, костную, мышечную массу и количество воды в организме. Для курящих проводится спирометрия и измерение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе.

3. После проведенных обследований врач по медицинской профилактике обсуждает результаты с пациентом, объясняет, какие есть риски для здоровья и составляет план по их снижению. Далее дает рекомендации по питанию, упражнениям, отказу от курения или алкоголя.

4. По итогам визита в Центр здоровья пациент получает индивидуальную программу с медицинскими рекомендациями.

5. Врач назначает периодические осмотры, чтобы следить за состоянием пациента.

Для пациентов с никотиновой зависимостью врач порекомендует 12-недельный план для лечения и назначит медикаментозную терапию.

Если же пациент имеет пагубное пристрастие к алкоголю, врач составит рекомендации по модификации негативных поведенческих привычек и разработает индивидуальную программу по ведению ЗОЖ.

ВАЖНО

Как записаться на прием

1. Через мессенджер МАХ.

2. По телефону 122 или 8 (342) 236-11-36.

3. При личном обращении в Центр здоровья или по телефону.

4. Через порталы Госуслуги, К врачу.

БУДЬ В КУРСЕ

В Пермском крае работают 11 Центров здоровья, пять из них – в Перми.

Публикуем их адреса:

г. Пермь, ул. А. Матросова, 4

г. Кудымкар, ул. Ленина, 17

г. Чайковский, ул. Мира, 49

г. Пермь, ул. Ленина, 16

г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

г. Пермь, ул. Екатерининская, 224

г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2 А

г. Березники, ул. Ломоносова, 102

г. Кунгур, ул. Просвещения, 6

г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 10

с. Лобаново, ул. Культуры, 11а

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