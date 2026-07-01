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Общество1 июля 2026 6:05

Как пермякам пройти обследование в Центрах здоровья

В ТФОМС Пермского края рассказали, что все обследования здесь проводятся бесплатно
Виктория АНДРЕЕВА
Процесс управления своим здоровьем становится более эффективным, если проходит под контролем специалистов.

Процесс управления своим здоровьем становится более эффективным, если проходит под контролем специалистов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Забота о собственном здоровье – сегодня это не просто модный тренд, а целая философия и комплекс мер, которые помогают нам дольше оставаться молодыми, энергичными и сильными.

Современные люди понимают, как важно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские осмотры, заниматься профилактикой заболеваний, следить за питанием и отказываться от вредных привычек.

Процесс управления своим здоровьем становится более эффективным, если проходит под контролем специалистов. Именно для этого в Пермском крае функционируют Центры здоровья, где все желающие могут пройти необходимые обследования.

Центры здоровья работают по системе ОМС

В Пермском крае 11 Центров здоровья (пять из них – в Перми) приглашают жителей региона пройти бесплатное обследование и получить консультацию врача, а в случае необходимости встать на диспансерное наблюдение.

- Центры здоровья работают по программе обязательного медицинского страхования и все желающие могут бесплатно, по полису ОМС, пройти обследование для определения уровня своего здоровья, - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. – Главный тренд в здравоохранении сегодня — это переход к медицине здорового долголетия. Приоритет смещается от лечения болезней к их предотвращению: раннему выявлению предрисков, профилактике и замедлению старения. Ключевая роль в этом процессе отводится Центрам здоровья, которые с 2026 года становятся Центрами медицины здорового долголетия. Их главная задача — выявить «предриски», то есть изменения в организме на самой ранней стадии, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний и раннему старению.

По словам Татьяны Петровны, в Центры здоровья может обратиться любой желающий старше 18 лет. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Обследования и консультация занимают около получаса.

Как это работает?

1. Пациент приходит на осмотр, заполняет анкету с вопросами о питании, физической активности и вредных привычках.

2. Измеряют рост, вес, окружность талии, бедер - для расчета индекса массы тела. Далее проводят биоимпедансметрию – исследование состава тела на жировую, костную, мышечную массу и количество воды в организме. Для курящих проводится спирометрия и измерение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе.

3. После проведенных обследований врач по медицинской профилактике обсуждает результаты с пациентом, объясняет, какие есть риски для здоровья и составляет план по их снижению. Далее дает рекомендации по питанию, упражнениям, отказу от курения или алкоголя.

4. По итогам визита в Центр здоровья пациент получает индивидуальную программу с медицинскими рекомендациями.

5. Врач назначает периодические осмотры, чтобы следить за состоянием пациента.

Для пациентов с никотиновой зависимостью врач порекомендует 12-недельный план для лечения и назначит медикаментозную терапию.

Если же пациент имеет пагубное пристрастие к алкоголю, врач составит рекомендации по модификации негативных поведенческих привычек и разработает индивидуальную программу по ведению ЗОЖ.

ВАЖНО

Как записаться на прием

1. Через мессенджер МАХ.

2. По телефону 122 или 8 (342) 236-11-36.

3. При личном обращении в Центр здоровья или по телефону.

4. Через порталы Госуслуги, К врачу.

БУДЬ В КУРСЕ

В Пермском крае работают 11 Центров здоровья, пять из них – в Перми.

Публикуем их адреса:

г. Пермь, ул. А. Матросова, 4

г. Кудымкар, ул. Ленина, 17

г. Чайковский, ул. Мира, 49

г. Пермь, ул. Ленина, 16

г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

г. Пермь, ул. Екатерининская, 224

г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2 А

г. Березники, ул. Ломоносова, 102

г. Кунгур, ул. Просвещения, 6

г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 10

с. Лобаново, ул. Культуры, 11а

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