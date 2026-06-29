Дома ждут жена и новорожденный ребенок: окончены поиски пропавшего молодого отца

Роман Лесников с супругой и своим малышом. Фото предоставлено его родственниками.

Пропавшего в Перми 20-летнего молодого отца Романа Лесникова нашли живым. Об этом корреспонденту «КП-Пермь» рассказала его супруга.

Роман, напомним, пропал 28 июня. В тот день утром он пошел на работу, сел на автобус №62, но не заплатил за проезд. Зашли контролеры, состоялся неприятный разговор после которого Роман вспылил, разбил свой телефон и пропал. На следующий день его жена через соцсети просила отозваться тех, кто мог его видеть, и вместе с близкими искала его сама.

- Мы думаем, что он сейчас прячется у своего друга, - рассказывали «КП-Пермь» на следующий день после исчезновения родственники Романа. - Мы приехали по этому адресу, стучали в дверь, но никто не открыл. Хотя голоса в квартире явно слышны. Нам показалось, что мы услышали и голос Ромы.

Сегодня, 29 июня, в эту квартиру нагрянули полицейские. Как и предполагали родные Романа, он был внутри. И хотя молодого человека не было дома меньше двух суток, его жена успела изрядно понервничать, к тому же у супругов недавно родился ребенок.

Напомним, в Перми продолжаются поиски 24-летней Эльвиры Халиловой. 14 августа прошлого года около 23.00 она ушла из дома в микрорайоне Южный, где живет вместе со старшим братом, и перестала выходить на связь. Перед уходом Эля сказала, что пойдет в гости к подруге Алисе – она живет в доме напротив. Но, как выяснится позже, к ней Эльвира так и не пришла.

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