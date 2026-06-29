Беременную хаски привязали к дереву и оставили в лесу умирать: в Перми ищут хозяев для спасенной собаки

Собаку породы хаски нашли привязанной в лесу. Фото: Елена Лукиных

Волонтер из Перми Елена Лукиных живет в частном секторе, в Курье. На прошлой неделе по пути на работу она увидела на дороге растерянное животное. Собака породы хаски металась туда-сюда по проезжей части и того и гляди оказалась бы под колесами.

- Было видно, что собака не местная, территорию не знает и абсолютно дезориентирована, она была грязная и потрепанная, - говорит пермячка.

Елена всегда возит с собой еду для бездомных животных. Девушка остановилась и вышла из машины. Собака была без поводка. Местные, рассказали, что несчастную привязали к дереву в березовой роще. Сколько она там просидела - неизвестно. Утром ее заметили собачники и отвязали. В страхе собака побежала к дороге и заметалась.

Собака была худой и потрепанной. Фото: Елена Лукиных

- Я не хотела брать ее с собой — торопилась на работу, но поняла: ещё мгновение, и она попадёт под колёса, - говорит Елена. - В машине для собаки у меня нашлись котлеты — я покормила её, успокоила и сразу же увезла к своей знакомой на передержку - тоже в частный сектор.

После осмотра выяснилось – собака сильно истощена, на шее рана, стертая до кожи – похоже собаку морили голодом и безвылазно держали на привязи.

Ей примерно 7-8 лет. Кроме того, она оказалась беременной. Собаке дали кличку Юта. Сейчас ей активно ищут новых хозяев.

- Несмотря на тяжелую судьбу, Юта удивительно добрая: ходит за человеком, смотрит в глаза, ищет контакта. Но у неё есть одна особенность – рычит и охраняет еду. Это типичное поведение для животных, которые долго голодали: они не знают чувства сытости и боятся, что еду отнимут, - рассказывает Елена Лукиных.

По словам волонтеров, примерно через полгода, когда собака поймёт, что еда всегда есть в доступе, эта привычка уйдёт.

С другими собаками Юта пока контактировать не готова — не любит сородичей, поэтому лучше, если она будет единственным питомцем в семье. Кушает всё: кашу, мясо, суповые наборы, и в целом неприхотлива.

- Мы планируем стерилизовать её, чтобы избежать новых проблем, - рассказывает Елена.

Если вы готовы подарить Юте дом, помочь с временным устройством или просто поддержать кормом — с Еленой можно связаться по телефону 9-992-239-58-00.