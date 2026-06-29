Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Субботу, 27 июня в Губахе торжественно открылся юбилейный пятнадцатый фестиваль «Тайны горы Крестовой». Креативная идея, которая практически не имела аналогов в России, стала настоящим двигателем развития территории и истинным брендом Губахи и Пермского края.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Особенность фестиваля в том, что все события происходят в природном ландшафте – среди величественных гор. Каждый год Губаха передает свои живописные локации в бережное пользование театральному фестивалю. Красоты природы становятся не только фоном для актерской игры, но и частью фестиваля, они ломают рамки театральных кулис, создавая уникальный творческий продукт. Каждый год фестиваль вызывает неизменно высокий интерес зрителя и привлекает ведущих театральных критиков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В этот раз главным событием программы стал показ спектакля в горном ландшафте от Пермского академического Театра-Театра. На сцене среди каменных скал зрители увидели концертную версию мюзикла «Винил», специально сокращенную до полутора часов. До этого спектакль никогда не исполнялся вне стен театра. К слову, это самый титулованный мюзикл Театра-Театра, обладатель пяти премий «Золотая маска», включая награду за лучший музыкальный спектакль.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По задумке представление должно было начаться под яркими красками закатного неба. Но у природы были свои планы на этот вечер, и зрители спасались от непогоды под зонтами и дождевиками. Тем не менее дождь не охладил пыла артистов — он лишь добавил спектаклю той стихийной энергии, которой славится фестиваль, а публика горячо поддерживала артистов – гости подпевали и отбивали ритм аплодисментами.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль проводится при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, министерства культуры Пермского края, администрации Губахинского муниципального округа и депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Алексея Мазлова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы привыкли удивлять своей стойкостью — вопреки погоде, вопреки чужим сомнениям, - отметил Армен Гарслян – Депутат Законодательного собрания Пермского края. - Мы твердо верим в то, что делаем: это позитивная энергия, которая питает людей, сплачивает и придаёт сил. Мы ничего не боимся, потому что мы вместе, а вместе мы — сила. Красота природы лишь укрепляет нас. Программа фестиваля в этом году очень насыщенная, и чувствуется мощный заряд артистов. В этом году больше драйва в песнях и движениях. К тому же у нас много театров, и важно, чтобы зрители видели: мы продолжаем традиции в этом прекрасном месте. А традиции — тоже энергия. Они создают тот стержень, который позволяет нам противостоять всем вызовам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того в этом году фестиваль прирастёт новыми смыслами добра и поддержки, и показывает, как искусство через любовь, вдохновение и глубокий осознанный выбор помогает переживать сложные моменты. При содействии Благотворительного фонда «Берегиня» на ландшафте Горы Крестовой 28 июня, в воскресенье, показали авторский мюзикл «Музыка жизни: первый концерт» на основе хитов группы «Queen».

- Наш спектакль рассказывает о подростке Грише, который борется с болезнью и находит силы жить благодаря друзьям и музыке Queen, - рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. - В постановке заняты артисты Евгений Замахаев, Евгений Старков, Мария Савостина и театр танца «Флэш» — все они участники проектов Фонда «Берегиня». Для уличной сцены мы сделали сокращённую версию, но главное осталось: соединение искусства и благотворительности. Мы не собираем деньги просто так, а дарим зрителям искренние эмоции. Для нас выступление на «Тайнах горы Крестовой» — большая честь и давняя мечта. Спектакль уже шёл более десяти раз, у него есть своя аудитория. Вся команда работает на волонтёрских началах, вкладывая душу в каждую деталь. Это некоммерческий проект, и именно бескорыстие, талант и общая цель делают его живым.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП