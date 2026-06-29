Где в Прикамье лучше всего делают сыр

Победители конкурса получили дипомы и ценные призы. Фото: Александр Бражкин.

В Перми прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». За звание лучшего в Пермском крае боролись десять специалистов - технологов и мастеров-сыроваров. Практическая часть конкурса прошла на одной из фермерских сыроварен, а теоретическая – в Пермском агропромышленном техникуме.

«Скажите: сы-ы-ыр!»

Во время практического задания участникам предстояло за ограниченное время провести оценку качества сырья, затем подготовить молоко, сделать закваску и приготовить мягкий сыр. Особое внимание конкурсная экспертная комиссия уделяла соблюдению санитарных норм, точности технологических операций и стабильности параметров на каждом этапе производства.

Во время практического задания участникам предстояло провести оценку качества сырья. Фото: Александр Бражкин.

В теоретическом этапе конкурсанты отвечали на вопросы по технологии переработки молока, микробиологии, нормам безопасности пищевой продукции, а также находили решения разных производственных ситуаций.

- Пермский край впервые участвует в конкурсе сыроваров, но все десять участников очень хорошо показали свои знания и навыки, - рассказала эксперт конкурса Татьяна Ураева, начальник управления развития отраслей АПК краевого министерства агропромышленного комплекса. – Достойно выступили представители Юговского комбината молочных продуктов и агрофирмы «Труд» из села Троельга. Еще один конкурсант представлял частную сыроварню.

В итоге первое место завоевала Татьяна Кудрина, второе – Кирилл Бусыгин, третье – Александр Вшивков. Все они – работники Юговского комбината молочных продуктов.

«Работа скучать не дает»

Татьяна Кудрина – заведующий производства ЮКМП. Работает на предприятии уже 12 лет.

- Честно говоря, победа в конкурсе оказалась для меня очень неожиданной, - рассказала Татьяна Кудрина. - Если в теории я была уверена, то практическое задание - сварить мягкий сыр было сложным. Мы такие не варим, специализируемся на полутвердых сырах. Поэтому знания процесса у меня были чисто теоретические. Но все равно принципы подхода к технологии похожи, поэтому решала задачу на опыте.

Работа в пищевой промышленности Татьяне нравится.

- Наша профессия – очень творческая, интересная, никогда не дает скучать. Работа не бывает никогда монотонной, поэтому мы всегда в тонусе.

Сейчас Татьяне Кудриной предстоит участвовать в финальном туре конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», где будут разыграны внушительные денежные призы: за 1-е место - 1 000 000 рублей; за 2-е место - 500 000 рублей; за 3-е место - 300 000 рублей.

Организаторы регионального этапа конкурса подчёркивают, что проведение таких профессиональных состязаний способствует укреплению кадрового потенциала Пермского края, популяризации рабочих профессий, импортозамещению и развитию местного производства качественных продуктов питания.

БУДЬ В КУРСЕ

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива реализуется по поручению Президента Российской Федерации и объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий, давая им возможность проявить себя на национальном уровне.

Главная цель конкурса - повысить престиж рабочих профессий и выявить настоящих профессионалов своего дела.

Организатор конкурса — Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.