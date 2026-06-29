Дома ждут жена и новорожденный ребенок: в Перми вторые сутки ищут молодого отца, который не доехал до работы

Фото предоставлено родственниками пропавшего

В Перми вторые сутки продолжается поиск 20-летнего Романа Лесникова. Он вышел из дома в 9 утра 28 июня и пропал. Близкие Романа рассказали «КП-Пермь» подробности случившегося и поделились предположениями, где может сейчас находится пермяк.

- Рано утром он вышел из дома и поехал на работу на 62 автобусе. Там его поймали контролеры, Рома не заплатил за проезд и начал спорить с проверяющими. Позже, сильно разнервничавшись, Рома разбил свой телефон. Об этом нам позже рассказал его коллега, которому он успел позвонить до пропажи, - сообщила семья пермяка.

Роман не выходит на связь ни с родными, ни с друзьями. Его телефон последний раз был в сети в 12 часов дня 28 июня. Однако близких Романа есть предложение, где он сейчас может находиться.

- Мы думаем, что он сейчас прячется у своего друга. Мы приехали по этому адресу, стучали в дверь, но никто не открыл. Хотя голоса в квартире явно слышны. Нам показалось, что мы услышали и голос Ромы. Мы звонить пытались и Роме и его другу, но тоже безуспешно, сейчас стоим под окнами квартиры, где предположительно может он быть, - делятся с «КП-Пермь» пермяки, разыскивающие Романа.

Как оказалось, подобная ситуация в семье не первая. Роман уже уходил из дома, но всегда оставался на связи.

Жена Романа просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефону: 8-950-449-39-61. Дома Рому ждут его близкие, жена, дочка и новорожденный ребенок.

В день пропажи молодой человек был одет в чёрные штаны и чёрную кофту с белыми полосками на рукавах. Его рост - около 160 см.

Пока семья Романа не собирается обращаться в полицию и к волонтерам, а попытается найти его сама с помощью неравнодушных пермяков.

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