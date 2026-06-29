Как пермякам справиться с летней хандрой

Даже под аккомпанемент дождя можно найти свою гармонию, если перестать ждать идеальных условий и начать создавать их внутри себя! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первый месяц лета подходит к концу, а в Перми вместо жары и солнечных деньков - бесконечные дожди и прохлада. Многие планировали на лето пикники и прогулки, а из-за слякоти приходится сидеть дома, отчего накатывает апатия и не покидает чувство, что лето проходит мимо.

Почему мы так зависим от погоды? И как вернуть себе хорошее настроение, если обстоятельства не на нашей стороне, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал психолог Николай Стрелков.

Нет плохой погоды, а есть отношение к ней

- Погода выступает скорее катализатором, чем первопричиной, - объяснил наш эксперт. - Если у человека есть внутреннее солнышко, то хорошая погода только улучшает его. А если внутри - пустота или негатив, то уличная серость активирует их.

Но эксперт все же не исключает влияния метеорологических условий на человеческую психику: недостаток солнечного света снижает выработку серотонина и витамина D, что может приводить к упадку сил.

- Однако для гармоничной личности это влияние не является определяющим. Как гласит известная песня, у природы нет плохой погоды, есть лишь наше отношение к ней. Летняя хандра - это во многом выдумка тех, кто не может найти опору в себе и ищет причину вовне. Такие люди часто ищут виноватых во внешнем мире: машина обрызгала грязью - виноват плохой водитель, а не мы, стоящие близко к луже. Лето холодное - виновата погода! И это один из признаков незрелой реакции, такая позиция с точки зрения психиатрии может быть признаком психопатической личности.

По мнению психолога, настоящая причина апатии у такого человека может крыться во внутренних ощущениях от собственной жизни и нереализованных планах.

Что с этим можно сделать?

Если вы поймали себя на мысли, что лето проходит зря, а настроение на нуле, то вот несколько шагов, которые помогут изменить ситуацию:

Осознание: первый и самый важный шаг - признаться себе, что проблема не в дожде за окном, а во внутреннем дискомфорте. Понимание этого уже дает возможность «посеять зерно» для перемен.

Смена картинки: чтобы напитаться энергией, нужно выйти из привычной зоны, причем, это не обязательно должно быть дорогое путешествие. Смена картинки - это, прежде всего, смена деятельности – отложите телефон, возьмите зонтик и прогуляйтесь незнакомым маршрутом. Или в выходные организуйте загородный выезд с родственниками или коллегами. Во время теплого и дружеского общения вы просто не заметите хмурого неба.

Адаптация: человек - самое адаптивное существо на планете. Если ваши планы на солнечный поход сорвались из-за ливня, адаптируйтесь! Дождь - отличный повод остаться дома и заняться тем, до чего не доходили руки: освоить игру на фортепиано, прочитать книгу или заняться творчеством. Это создаст так называемый «эу-стресс» - позитивное возбуждение от нового опыта.

Альтернатива: и дома, и на улице даже в дождливый день всегда есть множество интересных дел, от рисования до похода за грибами. Главное - проявить гибкость.

Обманитесь: наденьте желтые очки или включите дома больше теплого света, это тонизирует нас на более активную деятельность, причем, не только мышечную, но и мозговую.

Обращение к специалисту: если апатия не проходит, и вы понимаете, что «в голове продолжают роиться тараканы», не стоит стесняться обратиться за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.

В конечном итоге, лето - это не просто набор солнечных дней, это - состояние души. И даже под аккомпанемент дождя можно найти свою гармонию, если перестать ждать идеальных условий и начать создавать их внутри себя!

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