«Работа в формате открытого диалога с людьми!»

В работе съезда принял участие Президент России Владимир Путин. Фото: правительство Пермского края

В Москве прошел XXIII съезд партии «Единая Россия», на котором выдвинули кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.

В числе кандидатов по одномандатным округам - член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, которого партия выдвинула по одномандатному избирательному округу №62 (Пермский край).

В приоритете - безопасность страны

В работе съезда принял участие Президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства отметил, что Россия сегодня проходит через сложный период масштабных мировых изменений, сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако уверенно противостоит попыткам сдержать свое развитие. Президент подчеркнул, что приоритетами государства остаются обеспечение безопасности страны, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики, повышение качества жизни граждан и выполнение всех социальных обязательств. Отдельно Владимир Путин призвал участников избирательной кампании чаще встречаться с людьми и строить свою работу на прямом диалоге с избирателями.

Председатель партии Дмитрий Медведев представил основные направления новой Народной программы «Единой России». Среди ключевых вызовов, которые должны найти отражение в документе, - демографическое развитие, поддержка семей, развитие здравоохранения, подготовка кадров для экономики будущего, сокращение различий в уровне развития регионов, укрепление экономики в условиях внешнего давления, внедрение современных технологий, искусственного интеллекта и цифровых платформ, сохранение исторического и культурного наследия, а также обеспечение безопасности страны.

Антон Немкин представляет в Госдуме Пермский край. Фото: пресс-служба депутата

Основа государственных решений

По словам Антона Немкина, новая Народная программа продолжит формироваться на основе предложений жителей регионов, а ее главным принципом остается решение конкретных вопросов, которые волнуют людей:

- Народная программа - это не декларация и не набор общих лозунгов. Это документ, который рождается из предложений миллионов граждан и становится основой государственных решений. Именно такой подход позволил реализовать целый ряд важных инициатив: расширить меры поддержки семей с детьми, продлить семейную ипотеку и программу материнского капитала, увеличить минимальный размер оплаты труда, возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, существенно усилить поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Народная программа охватывает сферы, которые напрямую влияют на качество жизни граждан: здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры, благоустройство, цифровую трансформацию, создание современных рабочих мест и социальную защиту:

- Сегодня особенно важно, чтобы люди не просто видели результаты работы государства, но и сами участвовали в определении будущих приоритетов. Именно поэтому жители Пермского края активно включились в формирование новой Народной программы. Во время встреч, личных приемов и работы общественных приемных поступают десятки инициатив, многие из которых выходят далеко за рамки региона и становятся основой законодательных решений федерального уровня. Такой механизм позволяет выстраивать политику, опираясь на реальные запросы граждан.

Единый день голосования состоится этой осенью. Фото: правительство Пермского края

«Благодарю за поддержку и доверие»

По словам Антона Немкина, значительное внимание в обновленной Народной программе будет уделено развитию отечественной промышленности, цифровой экономики и технологического суверенитета:

- Развитие современных технологий, искусственного интеллекта, отечественных цифровых платформ, поддержка промышленности и высокотехнологичного бизнеса сегодня напрямую определяют конкурентоспособность страны. Для Пермского края, который является одним из крупнейших промышленных и научно-технологических регионов России, эти направления имеют особое значение. Уверен, что они займут достойное место в новой Народной программе.

Депутат также отметил, что решение съезда о его выдвижении стало продолжением доверия, которое ранее выразили жители Пермского края в ходе предварительного голосования партии:

- Для меня большая честь, что съезд партии поддержал выбор жителей Пермского края и выдвинул мою кандидатуру на выборы депутатов Государственной Думы. Искренне благодарю всех, кто поддержал меня на предварительном голосовании, коллег по партии и руководство «Единой России» за оказанное доверие. Воспринимаю его прежде всего как большую ответственность перед людьми. За последние годы мне удалось побывать практически во всех территориях округа, провести сотни встреч и приемов граждан. Именно такой формат открытого диалога считаю главным принципом своей работы и намерен продолжать его в дальнейшем. Благодарю жителей Пермского края за доверие, поддержку и совместную работу. Сделаю все, чтобы и дальше оправдывать это доверие конкретными результатами.