«Дожди, сплошные дожди»: как долго продлится в Перми ненастная погода

Главный аксессуар этих выходных - зонтик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Дожди, сплошные дожди», - примерно так звучит прогноз погоды в Перми на эти выходные.

Уже с утра в субботу, 27 июня, Пермь залило дождем. Из-за сильного ливня Минспорта даже было вынуждено отменить чемпионат и первенство Пермского края по баскетболу, которые должны были состояться на стадионе «Юность». В ряде территорий также отменили мероприятия, посвященные Дню молодежи.

По прогнозам синоптиков, дожди будут постепенно усиливаться и охватывать все большую территорию. Наибольшее количество осадков выпадет на юге и юго-западе Прикамья. Пик интенсивности дождей ожидается вечером в субботу и в ночь на воскресенье.

- В Перми можно рассчитывать на прекращение дождей к вечеру воскресенья, - рассказал «КП»-Пермь» доктор географических наук Андрей Шихов. – Всего за выходные в Перми может выпасть до 50 миллиметров осадков.

Причиной длительных дождей стал циклон, идущий с Каспия, который покинет Пермь к вечеру 29 июня. Он начнет уходить на юго-запад Пермского края, где к утру понедельника может выпасть месячная норма осадков. В районе Чайковского прогнозируется до 100 миллиметров осадков, что даже может вызвать дождевой паводок.

Температура воздуха в эти выходные тоже совсем не летняя: столбик термометра не поднимется выше 16-18 градусов. И такой прохладный период продлится до вторника. А в середине следующей недели в Перми потихоньку начнет теплеть.

Но долго сухая погода не продлится. На смену нынешнему циклону придет следующий, уже с запада. И погода в первую декаду июля будет теплой, но дождливой. Температура ожидается в районе +20 …+ 25 градусов.

- Жары пока ждать не приходится, - говорит Андрей Шихов. - Аномальная жара сейчас в Европе, и она чаще всего уравновешивается холодом в европейской части России. Нам стоит только порадоваться, что это уравновешивание происходит не по сценарию 2015 года. Тогда у нас средняя температура первой декады июля была около +1 градуса, а горах вообще снег выпадал. Сейчас пока такого нет, нас спасает от более сильных холодов антициклон, который стоит на севере.