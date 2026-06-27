Сплела из простыней веревку и пыталась спуститься: в Пермском крае погибла 30-летняя женщина

Фото: источник «КП-Пермь».

Вечером в пятницу, 25 июня, в Кунгуре произошел несчастный случай. Как сообщает КП-Пермь источник, знакомый с ситуацией, 30-летняя местная жительница упала с собственного балкона на пятом этаже.

- Около 18.30 она сплела из простыней веревку и пыталась спуститься вниз, но только начала это делать,как тут же сорвалась. Вес у девушки был довольно приличный - около 100 килограммов. На место приехала скорая, женщину погрузили на спинальный щит, но как только занесли в машину, она скончалась.

Очевидцы говорят, что погибшая уже не раз «выходила» из квартиры подобным способом.

- Возможно, у нее было какое-то заболевание, - добавляет источник «КП-Пермь».

Сейчас в подробностях произошедшего разбираются правоохранители.