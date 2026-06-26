Дети кричали и захлебывались: в Осе прохожий вытащил двух тонущих девочек из реки

Павел Слободчиков сразу пришел на помощь тонущим детям. Фото: Юлия Пьянкова.

Вечер 24 июля в Осе едва не закончился трагедией: во время прогулки две девочки соскользнули в воду с наклонных плит набережной и едва не утонули. На помощь детям кинулись прохожие, а одна из местных жительниц позднее опубликовала в соцсетях фото с места событии – на них мужчина, наклонившись близко к воде, за руку вытаскивает маленькую девочку из реки.

«Дорогие родители! Объясняйте своим маленьким детям, о безопасности с водоемами, и следите за тем, где они одни гуляют», - подписала снимки местная жительница Юлия Пьянкова. В тот вечер она гуляла по набережной вместе с дочкой:

- Мы увидели, как две девочки внезапно оказались в воде. Я сразу и не поняла, как это произошло. Да и не до этого было! В этот момент нам навстречу шел молодой человек с собакой, я ему закричала, что дети тонут и им нужно помочь, он сразу же бросился на помощь, - вспоминает женщина. - Даже не представляю, что бы было, если бы не оказалось взрослых рядом!

38-летний Павел Слободчиков – тот самый прохожий с собакой, который молниеносно отреагировал на крики о помощи.

Павел работает технологом в нефтяной промышленности, и говорит, что раньше никого спасать ему не приходилось. Фото: Павел Слободчиков.

- Я гуляю по этой набережной уже лет десять, каждый день, обычно в шесть вечера, - говорит Павел. - Но в тот день домашние дела задержали, и я вышел гораздо позже — уже около восьми вечера. Шел, как всегда, с собакой, ничто не предвещало беды. Передо мной к воде спустились две девочки – думаю, им не больше 10 лет. Они остановились на плитах у самой кромки. Я спокойно прошел мимо — летом детей на набережной много, ну стоят и стоят. Отошел от них метров на пять, как вдруг слышу крик. Навстречу шли две женщины, одна из них махнула мне рукой и закричала: «Мужчина, дети тонут!»

Павел обернулся и увидел, что девочки, которых он только что прошел мимо, уже в воде.

- Всё произошло мгновенно. Дети заревели и захлебываясь звали о помощи. Я действовал на автомате — бросил поводок с собакой и побежал к ним. Мыслей никаких не было, только действие.

Местные рассказывают, что река в этом месте очень глубокая, а плиты расположенные под углом, покрыты слизью. Выбраться из реки самостоятельно крайне сложно.

- Первая девочка была ближе ко мне. Я наклонился и выдернул ее за руку - она оказалась совсем легкая, на вид ей не больше 8 лет. А вторая была дальше, она уже паниковала и, видимо, пыталась удержаться за подругу, отчего обе и соскользнули. Дотянуться до неё с первого раза не получилось. Но она держалась на плаву, я подступился ближе, со второй попытки я протянул руку - она ухватилась за меня своими маленькими пальчиками, и я вытащил ее следом. Когда всё закончилось, я поднялся с колен. Рядом стоял какой-то школьник, я попросил его присмотреть за девочками, но они в панике сразу убежали — мокрые, перепуганные, даже не оглянулись. А я пошёл дальше гулять. И только потом, когда адреналин схлынул, понял, что пережил. Тут же позвонил друг — он словно почувствовал, спросил, дома ли я, а я ответил: «Нет, только что двух девчонок из воды вытащил». Город у нас маленький, всё быстро разлетелось, и меня настигла внезапная известность.

Павел работает технологом в нефтяной промышленности, и говорит, что раньше никого спасать ему не приходилось.

- Видимо, в нужный момент сработало то, что называют инстинктом. Я рад, что всё обошлось. Самое главное - дети живы!