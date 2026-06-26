Фото: скрин с видео, опубликованного Управлением МВД России по г. Перми.

В Перми сотрудники полиции ведут активные поиски подозреваемого, совершившего крупное мошенничество. Жертвой обмана стала доверчивая пермячка, лишившаяся крупной суммы денег.

Полицейские опубликовали запись с камеры видеонаблюдения на двери подъезда, где оказался запечатлен молодой человек с рюкзаком, в наушниках и с подключенным к пауэрбанку телефоном в руке. Он волнительно вздыхает и ждет, когда ему откроют дверь.

По версии следователей, это и есть главный подозреваемый в «Мошенничестве в особо крупном размере». Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено после заявления местной жительницы.

- В июне в отдел полиции Ленинского района обратилась женщина. Она заявила, что стала жертвой обмана, в результате которого ей был причинен материальный ущерб в размере 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Пока идет следствие, больше никаких подробностей по этому делу рассказать не можем», - сообщили журналистам «КП-Пермь» в правоохранительных органах.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

Полиция обращается к гражданам за помощью. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить об этом.

Телефоны

Дежурная часть: 8 (342) 218-88-02

Телефон для оперативной связи: 8-952-329-81-88

Единый номер экстренных служб: 02 (с мобильного телефона — 102)

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Как не стать жертвой мошенников?

Пермские полицейские назвали правила, которые помогут не стать жертвой интернет-мошенников. Зная и исполняя их, можно защитить средства на своей банковской карте.

- Не сообщайте логины и пароли от личных кабинетов, данные банковских карт и документов, одноразовые коды из СМС по телефону, в мессенджерах и социальных сетях.

- Не открывайте ссылки в письмах, мессенджерах, социальных сетях от неизвестных адресатов.

- Не скачивайте файлы из непроверенных источников.

- Ограничьте использование иностранных мессенджеров и социальных сетей, а также круг людей, которые имеют доступ к информации к вашим соцсетям.

- Ограничьте объем информации о себе в интернете. Удалите лишние фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о родных и близких

- Заблокируйте автоматическое подключение гаджетов к Wi-Fi-точкам.

- Будьте внимательны к именам сайтов или отправителям писем. Внимательно проверьте, что адрес сайта написан верно - мошенники могут заменить всего одну букву. Лучше ввести адрес сайта вручную.

- Создавайте надежные пароли, в которых должны быть заглавные и строчные буквы, цифры, специальные символы и знаки препинания. Легко запомнить фразу, связанную с жизненной ситуацией, и превратить ее в надежный пароль. Например, «OnaSkazalaDA!15.02.12».

А дополнительной мерой защиты вашего личного кабинета на портале Госуслуг станет двухфакторная аутентификация.

Однако если в отношении вас все-таки были совершены противоправные деяния, то нужно немедленно обратиться в полицию по телефону 102.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru