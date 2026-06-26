«Вся моя жизнь теперь в России»: Участник СВО из Казахстана получил российский паспорт

К поздравлениям присоединились медики и пациенты госпиталя. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Перми произошло трогательное событие: 27-летнему участнику специальной военной операции вручили российский паспорт. Волнующее событие произошло в военном госпитале, куда специально приехали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Мужчина родился и вырос в Республике Казахстан, - рассказали о новом гражданине России в полиции. - Его детство было непростым: мама рано ушла из жизни, а отец не проявлял интереса к его судьбе.

- Я долгое время был предоставлен сам себе, и это научило меня рассчитывать только на свои силы. Несмотря на все трудности, я получил образование и профессию, работал на местном комбинате. Однако со временем стабильное существование закончилось - предприятие начало распадаться, и перспектив для дальнейшей жизни не осталось. В 2025 году я приехал в Россию и заключил контракт с Вооруженными силами.

Доброволец успешно прошел жесткий отбор в разведывательно-десантную роту, где из всей группы утвердили лишь четверых бойцов. На передовой он выполнял самые сложные и опасные задания, каждый день рискуя жизнью. В марте 2026 года при выполнении боевой задачи мужчина получил тяжелое ранение.

Раненого бойца эвакуировали с поля боя и доставили на лечение в военный госпиталь Перми. Сейчас он восстанавливается, уже перенес несколько операций и впереди у него длительная реабилитация.

В военный госпиталь специально приехали сотрудники Управления по вопросам миграции. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Процедура принятия гражданства для молодого человека прошла в упрощенном порядке, что стало возможным благодаря Указу Президента Российской Федерации от 4 января 2024 года. Указ позволяет иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, воспользоваться особыми преференциями по получению вида на жительство и гражданства.

Вручение российского паспорта стало для участника СВО волнительным событием, открывающим новые жизненные горизонты.

- Там у меня не осталось ничего и никого, вся моя жизнь теперь здесь, в России. Здесь родная сестра, мой лучший друг, который всегда был для меня опорой, и моя любимая девушка, - произнес новый гражданин нашей страны.

После оформления необходимых документов и принятия Присяги полицейские вручили новому гражданину страны паспорт. К поздравлениям присоединились пациенты госпиталя и медперсонал. Полицейские выразили воину СВО благодарность за доблесть и отвагу, пожелали крепкого здоровья и успехов на новом жизненном этапе.

КСТАТИ

С начала 2026 года на территории Пермского края 17 иностранных участников СВО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Этот факт говорит об особой поддержке тех, кто готов служить нашей стране, защищая ее интересы.

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