В Перми капитально отремонтируют 18 школ

Сейчас школы активно готовят к новому учебному году. Фото: администрация города Перми.

Пока у детей летние каникулы, образовательные учреждения Перми активно готовят к новому учебному году. Капитальный ремонт идет в 18 школах и одном детском саду. Как сообщили в администрации города, работы ведутся в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья», муниципальной программы «Доступное и качественное образование» и при поддержке краевого правительства.

К сентябрю должен завершиться ремонт корпуса лицея №8, что на шоссе Космонавтов, 194. Общая площадь учреждения составляет более 1,3 тысячи кв. метров. Здесь уже завершили демонтаж и работы по устройству вертикальной гидроизоляции фундамента. Сейчас производится ремонт кровли с утеплением чердачного перекрытия, фасада, устройство отмостки, замена оконных и дверных блоков, перегородок, устройство системы отопления и вентиляции, сетей водопровода и канализации, электромонтажные работы и электроосвещение и внутренние отделочные работы потолков, стен, полов. Готовность объекта составляет 39%.

Новый учебный год в отремонтированных помещениях начнется и в корпусе адаптивной школы «Спутник» на улице Новосибирской, 3 (общая площадь здания - более 1,6 тысячи кв. метров). Готовность объекта составляет здесь уже 62%. На объекте выполнена перепланировка для устройства помещений охраны и серверной. Ведутся работы по ремонту перекрытий, крыши и кровли, выполняется внутренняя отделка и электромонтажные работы, прокладка водопроводных и канализационных сетей, монтаж систем отопления, вентиляции и слаботочных систем.

Еще один объект, который строители планируют завершить осенью, - корпус школы «Траектория» на улице Уральской, 67. Общая площадь составляет более 2 тысяч кв. метров. Подрядчик уже приступил к ремонту крыши и фасада школы. Также будет проведен ремонт отмостки, фундамента, перекрытий, стен и потолков, обновление планировочных решений, а также ремонт инженерных коммуникаций.

Одновременно со школьными учреждениями идет капитальный ремонт детского сада «Компас» на улице Постаногова, 4. Общая площадь здания - порядка 2,2 тысячи кв. метров. Здесь подрядчик завершает демонтажные и кровельные работы. Сейчас на объекте выполняются работы по ремонту отмостки, входных групп, эвакуационных выходов со второго этажа, внутренней отделке помещений, электромонтажные работы, устройство сетей водопровода и канализации, системы отопления и вентиляции, устройство слаботочных сетей. Также подрядчик начал фасадные работы. Готовность объекта составляет 61%. Планируется, что работы будут завершены в ноябре.

КСТАТИ

В прошлом году капитальный ремонт завершился в семи образовательных учреждениях города. Кроме этого, в рамках регионального проекта «Комфортный край» на территории 10 школ были созданы комфортные и безопасные площадки для игр и занятий спортом.