«Мотовилиха. Перекресток эпох»

Мотовилихинской район – один из старейших в Перми. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Традиционно главы районов выступают на заседаниях Пермской городской Думы с докладом об итогах деятельности районных администраций. На июньском заседании о развитии района доложил депутатам глава Мотовилихинской администрации Андрей Чернятьев.

На территории района действуют 24 территориальных общественных самоуправления и 11 общественных центров. В прошлом году на их базе было проведено более 2000 мероприятий, в которых приняли участие свыше 38 тысяч человек. За первый квартал 2026 года прошло уже около тысячи мероприятий с охватом более 15 тысяч человек.

Активисты ТОС регулярно участвуют в конкурсах инициативного проектирования, а также в конкурсе «Город – это мы». Так, в прошлом году благодаря этому удалось построить современную велосипедную трассу, памп-трек, в микрорайоне Пихтовая стрелка. В этом году планируется реализовать пять проектов ТОС на общую сумму более 20 миллионов рублей.

На территории Мотовилихинского района реализуется два приоритетных проекта: «Исторический кластер «Старая Мотовилиха» и «Студенческий кампус Мотовилихи». В рамках первого проекта в 2025 году выполнен частичный ремонт Дома связи, проведен районный конкурс экскурсоводов, завершены работы по благоустройству центрального парка культуры и отдыха им. Я. Свердлова. В планах на этот год – завершить разработку проекта благоустройства территории Мотовилихинского пруда, а также сквера по улице Хрустальной. В рамках проекта «Студенческий кампус Мотовилихи» в 2028 году запланировано обустройство спортивной площадки на улице Технической.

Также ведется активная работа по обновлению существующих и созданию новых мест отдыха. В прошлом году проведен ремонт Сквера журналистов, при поддержке завода «Машиностроитель» обустроена территория сквера по улице Братьев Варовых. В этом году планируется обустройство сквера по улице Восстания, 12.

В этом году отмечается 290 лет со дня основания Мотовилихинского медеплавильного завода. Этой дате посвящен просветительский проект «Узнай Мотовилиху», а также фестиваль «Мотовилиха. Перекресток эпох», который пройдет в Райском саду 29 августа.

-В целом мы с коллегами взаимодействие с администрацией Мотовилихинского района оцениваем как результативное. Многие проекты, действительно, мы дружной командой можем довести до нужного результата. Администрацией района гармонично выстроено взаимодействие со всеми социальными партнерами: промышленными предприятиями, ТОС, общественными организациями. Также импонирует, что глава района всегда готов лично погружаться в каждый вопрос, - отметила депутат Ирина Горбунова.