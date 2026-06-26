Туристы все чаще выбирают для путешествий Пермь

В Перми есть что показать и рассказать туристам: богатая история, красивая природа, архитектура Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман на заседании Пермской городской Думы рассказала об итогах развития туристической отрасли в городе. Работа строится вокруг четырех ключевых направлений: «Пермь культурная», «Пермь промышленная», «Кама-река» и «Пермь зеленая».

В Перми действуют 134 гостиниц, отелей и хостелов, в общей сложности насчитывающих 3 923 номера. В 2025 году численность туристов, останавливавшихся в пермских отелях и гостиницах, составила 404,3 тысячи человек. Это на 13,1 процентов больше показателя 2024 года.

Значительный вклад в развитие туризма вносит транспортная доступность Перми. Из международного аэропорта «Пермь» организовано 17 внутренних и 9 международных рейсов. Пассажиропоток в 2025 году превысил два миллиона человек. Более 9,5 миллионов человек прибыли в город по железной дороге. В Перми побывали почти 80 тысяч пассажиров круизных теплоходов.

Больше посетителей, чем у Третьяковки

Туристы приезжают в Пермь, потому что здесь развита туристическая инфраструктура. В городе действуют свыше 40 музеев, в том числе новая Пермская художественная галерея. Только за первые полтора месяца ее работы – со 2 апреля по 18 мая – галерею посетили 72 тысячи человек, это больше, чем число посетителей Третьяковской галереи за те же дни. Семьи с детьми с удовольствием приезжают в Пермский зоопарк, вошедший в топ-5 самых больших по площади зоопарков России. Зрителей ждут более 20 театров, 50 выставочных залов и галерей. Активно развивается событийный туризм, проводятся масштабные фестивали и культурные мероприятия, привлекая туристов со всей страны. Напомним, только что в Перми завершился традиционный Дягилевский фестиваль.

В первые месяцы работы посещаемость Пермской галереи была выше, чем у Третьяковской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но также в городе активно развивается промышленный туризм. Туристы могут побывать на экскурсиях в ста пермских предприятиях. Разработан даже специальный туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс».

Все это позволяет Перми укреплять свои позиции, как одного из ведущих туристических центров России.

От посикунчиков до пирогов с черникой

Пермь входит в топ-3 российских городов по обеспеченности кафе и ресторанами после Казани и Воронежа. На территории города работает 1211 предприятий общественного питания, в том числе 11 кафе и ресторанов, предлагающих блюда местной аутентичной кухни - от посикунчиков до пирогов с черникой.

Для удобства гостей запущено приложение «Пермь Здесь», благодаря которому жители и гости города могут найти любую интересующую их информацию о туризме в Перми.

Комплексный подход к развитию индустрии туризма при поддержке краевого правительства уже принес городу признание на федеральном уровне – Пермь ежегодно показывает высокие результаты на всероссийской премии «Туристические города», получая признание в номинациях «Город креативного туризма», «Город MICE-туризма» и «Город гастрономического туризма».

- Пермь активно развивается как туристический центр, нам действительно есть что показать и рассказать: богатая история, красивая природа, архитектура. Сфера туризма в России показывает рост по всем показателям. И Пермь убедительно доказывает, что туристическая отрасль – это развитие экономики города. Мы активно благоустраиваем наш город, появились новые интересные пространства и видим результат, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.