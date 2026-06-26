Главную оценку работы властей дают жители

Благодаря качественному образованию каждый молодой пермяк может найти себе достойное место в жизни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава города отметил, что бюджет Перми традиционно является социально ориентированным, так что и в 2025 году наибольший объем средств направляется на расходы социального характера. Одним из главных его направлений стала комплексная система поддержки семей, включающая 35 мер. Ею были охвачены более 48 тысяч жителей Перми. В частности, 70 многодетных семей получили бесплатные земельные участки, а более 600 семей – денежные компенсации. С целью дальнейшей популяризации семейных ценностей был организован фестиваль «Дело семейное».

Очень «юные» автобусы

На развитие городского общественного транспорта в прошлом году было направлено на 765 миллионов рублей больше, чем в 2024 году. На улицы Перми вышло 442 новых автобуса, в том числе 109 «гармошек». Средний возраст автобусов составляет менее двух лет, трамваев – менее 8 лет. За год в рамках концессионного соглашения было реконструировано более 18 километров трамвайных путей, а также запущено движение трамваев по улице Мира. Ожидать прихода транспорта пассажиры могут в 164 «умных» остановочных пунктах. С апреля 2025 года проезд в городском транспорте стал полностью безналичным. Начало работать мобильное приложение «Мобильный транспорт». Все это позволяет Перми третий год подряд занимать первое место в России по качеству общественного транспорта.

Миллион квадратных метров дорог

На 27 процентов выросли расходы на дорожное хозяйство. Это позволило увеличить объемы ремонта и повысить качество содержания дорог. Ежегодно в Перми ремонтируют около миллиона квадратных метров дорог. В 2025 году была капитально отремонтирована улица Самаркандская, в планах на этот год – Борчанинова, Строителей, Советская. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 300 тысяч квадратных метров дорог, путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху, а также мост через реку Егошиху. Доля городских дорог, находящихся в нормативном состоянии, в прошлом году достигла 87,6 процентов.

Расходы на ЖКХ увеличились на 21 процент, что ускорило переселение людей из аварийного жилья. В рамках проекта «Пермь в порядке» было расселено 2635 человек из 43,4 тысяч квадратных метров ветхого жилья, снесено 143 аварийных дома.

В Перми были отремонтированы фасады 44 многоквартирных домов. Благоустроены 97 дворов. Обновлено более 18 тысяч метров коммунальных сетей.

В минувшем ноябре был открыт новый участок набережной Камы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Три новые школы

Большое внимание было уделено сфере образования. На ремонт и содержание школ и детских садов в 2025 году дополнительно направлено 2,5 миллиарда рублей. Были введены в эксплуатацию три новые школы суммарно на 2250 мест. Началось строительство еще трех школ. Капитально отремонтированы 34 здания детсадов и школ, проведен текущий ремонт в 71 здании.

В этом году запланировано обновить 36 зданий детских садов, 18 школ, 6 спортивных площадок, 11 зданий учреждений дополнительного образования.

«Зеленое кольцо» Перми

В минувшем ноябре был открыт новый участок набережной Камы - от «Речника» до Мотовилихинских заводов. У горожан появилось еще полтора километра прогулочного променада с велосипедной дорожкой, детской игровой зоной и уличной мебелью. В результате при поддержке краевых властей Камская набережная стала одной из самых длинных в стране.

В рамках проекта «Зеленое кольцо», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в Черняевском лесу появились входные группы и дорожки с освещением и навигацией. В парке «Балатово» обновили главную аллею, построили скейт-парк, памп-трек и новую сцену. В долинах рек Егошихи и Данилихи обустроили экологические тропы и смотровые площадки.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году были обустроены Покровский сквер за зданием Театра-Театра, эспланады, сад имени Любимова, Сквер Журналистов и Аллея памяти по улице Екатерининской. В этом году начались работы в саду имени Миндовского. Там обновят дорожки и озеленение, установят новую входную группу, современное детское и спортивное оборудование. В Орджоникидзевском районе запланировано обустроить сквер на улице Трясолобова. В Мотовилихинском районе появится новый сквер по улице Восстания, а в Ленинском районе обновят сквер купцов Грибушиных.

В долинах рек Егошихи и Данилихи обустроены экологические тропы и смотровые площадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждый может найти достойное место в жизни

Несмотря на очень подробный отчет, депутаты задали главе целый ряд уточняющих вопросов.

Депутат Василий Кузнецов поинтересовался мерами поддержки участников СВО в сфере земельных отношений.

- В 2024 году среди участников СВО и их семей было распределено 16 участков земли, в 2025 - уже 67. И эта работа будет продолжена. Кроме того, выделяем средства на подготовку и благоустройство участков, чтобы на полученной земле можно было сразу ставить дом. Также отменяем плату за пользование землей, - ответил Эдуард Соснин.

Депутат Антон Мелюхин спросил об увеличении сумм компенсации, выделяемой вместо земельного участка.

- Сумма уже увеличена с 250 до 350 тысяч рублей. В трехлетнем бюджете на эти выплаты заложено 550 миллионов рублей.

Также депутаты поинтересовались, какие решения стали наиболее эффективными, чтобы пермская молодежь хотела остаться в родном городе.

Эдуард Соснин объяснил, что наиболее важно показать молодежи, что у них есть возможность карьеры. В городе создаются профильные классы, количество которых выросло в два раза. Школьники активно участвуют в летней занятости, пробуя себя у потенциальных работодателей. Благодаря качественному образованию каждый молодой пермяк может найти себе достойное место в жизни.

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что город заметно преобразился, причем работы по благоустройству ведутся не только в центре, но и в удаленных районах. И поинтересовался, продолжится ли субсидирование обновления контейнерных площадок.

- Программа субсидирования будет продолжена в этом году. В том числе и за пределами территорий многоквартирных домов. Если во дворах нет места для установки площадки для мусорных контейнеров, то мы выделяем участки под них на муниципальной земле. И субсидии также будут на них распространяться.

Расселение аварийного жилья

Кроме того, депутаты поинтересовались, планируется ли сохранить темпы расселения аварийного жилья. Глава города подчеркнул, что только в 2026 году на эти цели будет направлено 2, 8 миллиарда рублей, поэтому темпы будут не просто сохранены, а увеличены.

- Расселение аварийного жилья — это, безусловно, приоритет для власти всех уровней, - прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - И в Перми эта задача решается как через средства нацпроекта «Инфраструктуры для жизни», так и путем привлечения денег из региональных адресных программ. Если говорить про цифры, то на начало 2026 года объем аварийного жилья в Перми составлял порядка 400 тысяч квадратных метров. В конце 2024 года эта цифра была на 40 тысяч больше. То есть в 2025 году был проделан серьезный объем работы. В том числе полностью расселены и ликвидированы аварийные дома, которые были признаны таковыми до 2017 года. А те земли, которые освобождаются в ходе сноса аварийных и ветхих домов, вводятся в оборот. На их месте возникает не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры, что, конечно же, повышает уровень жизни прямиком, делает наш город уютнее, краше и комфортнее для жизни.

- Сегодня мы заслушали отчет не только о работе главы, а о работе всей городской команды, включая депутатский корпус. Ключевое, что положительная динамика прослеживается по всем показателям Плана реализации Стратегии развития Перми. Строятся новые школы и детские сады, обновляются существующие, растет и количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, обновляется городской транспорт, появляются новые парки и скверы. При этом отмечается снижение количества аварийного жилья на 34 процента. Это очень хороший результат. В целом итоги действий нашей единой городской команды при активной и значимой поддержке федеральных и краевых властей выглядят достойно. Но главную оценку нам дают наши жители: по итогам 2025 года положительно оценили работу органов местного самоуправления более 70 процентов горожан,– отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.