Парень отделался легкими ссадинами: охотник объяснил, как шестиклашка чудом уцелел после нападения медведя

Медведи все чаще выходят к людям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае все чаще грибники и ягодники встречаются с медведями. 30 июня медведь напал на женщину и ее 12-летнего сына, которые собирали землянику в трех километрах от деревни Васюкова в Кудымкарском округе.

К счастью, обошлось без серьезных травм – врачи больницы Коми-Пермяцкого округа диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей, раны на плече и бедре. Как сообщили «КП»-Пермь» в Минздраве Пермского края, шестикласснику оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники краевого Минприроды проводят проверку обстоятельств ЧП.

Несмотря на то, что дикие животные стали чаще выходить к людям, нападение медведя на человека в разгар лета – очень нетипичная ситуация, говорит госохотинспектор Сергей Зимин:

- Медведи сейчас сытые, еды им в лесу хватает. Обычно они на людей в такое время не нападают. В крайнем случае¸ могут порычать, попугать. Возможно, это была медведица, которая защищала медвежонка. Или мальчик, увидев медведя, бросился от него бежать, а у животного сработал инстинкт – догнать добычу.

В случае встречи с медведем Сергей Зимин советует ни в коем случае не бежать от него, а медленно отступать, пятясь и не показывая спину.

- Спокойно, не торопясь, отходите в сторону – пусть он идет своей дорогой, а вы своей. Если же медведь идет в вашу сторону, стойте на месте, не поворачивайтесь к нему спиной, не бегите. Чтобы отпугнуть зверя, нужно громко кричать, медведь боится человеческого запаха и голоса.

Популяция медведей в Пермском крае за последние годы очень выросла. Многие из них в поисках еды идут к людям. Так что советы Сергея Зимина могут пригодиться и грибникам, и туристам.