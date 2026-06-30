Ни шнурок завязать, ни время узнать: проверили, как школьники справляются с задачами, которые казались нынешним взрослым элементарными

Мы составили список из задач, с которыми полвека назад справился бы любой пионер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Недавно появилось исследование от одной крупной компании: мол, каждый второй подросток не может определить время по часам со стрелками. Наши редакционные родители тут же принялись вспоминать, чего еще не умеет поколение «альфа» (те, кто родился уже после 2010 года). А может все же взрослые наговаривают на детей? Проверить решили на практике. Составили список из задач, с которыми полвека назад справился бы любой пионер. Собрали фокус-группу из детей наших журналистов и их друзей.

Итак, испытуемые: дошкольник 7-летний Лев, второклашки – 7-летняя Настя и 8-летняя Тая, 10-летняя Катя - ученица 4 класса.

Задание 1: Завязать шнурки

- Помню, в детстве родители купили мне сапожки мечты – со шнуровкой до колен. И я обожала их туда-сюда завязывать и развязывать, - говорит мама 10-летней Кати. – Когда дочка была маленькая, всю обувь ей мы шнуровали сами, но как-то незаметно стали отдавать предпочтение кроссовкам на липучках: шлеп и готово. А потом появилась модная новинка с крутящейся пуговицей: крутанул и шнурок затянулся сам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Единственная обувь на шнурках у Кати - танцевальные ботинки, которые нужно завязывать крепко накрепко, чтобы кончик предательски не вылез в самый неподходящий момент. На конкурсах ей помогают родители или тренер, а сама?

- Эти шнурки – самый кринжовое изобретение человечества, - чуть не расплакалась девочка, пытаясь сначала вдеть кончики в отверстия, а потом затянуть узелок на скользких завязках. Промучившись минут 15, эксперимент мы признали безуспешным.

У будущего первоклассника Льва процесс шел лучше до момента, когда кончики шнурков мальчик попытался сложить в «бабочку». Узелок затянуть тоже не смог, но к школе обещал научиться.

Все получилось только у Таи:

- У меня есть старшие сестра и брат, я смотрела, как они завязывают кроссовки и тоже научилась, это же проще, чем таблица умножения.

Задание 2. Посчитать сдачу

Мама вручила Насте 38 рублей и попросила вместе с 3-летней сестренкой Аней сходить в магазин за «вкусняшками».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- О, я хочу с татушками за 25, - выбрала старшая, отсчитала монетки и радостно протянула их продавцу.

- Сначала проверь, хватит ли денег для сестрички, - подсказали в очереди покупатели.

Настя долго перебирала свои рубли и пятаки, но в итоге сосчитала верно: на вторую жвачку осталось всего 13 рублей.

- Давай купим тебе конфетку за 10 рублей, а три рубля оставим на потом, - предложила предприимчивая девочка. Но Аню такой вариант не устроил, поэтому маме пришлось доставать кошелек.

Тае дали 50 рублей одной купюрой и отправили в овощной киоск за свеклой для борща. Велели купить две штучки.

- Я ожидала, чего угодно, - говорит мама, - не дадут ребенку сдачу или она успеет потратить ее по дороге домой, но дочь и удивила, и насмешила: вместо свеклы купила две редиски. Объяснила, что похожи – обе красные. И отдала маме 42 рубля сдачи!

Задание 3. Посмотреть температуру на градуснике

Лев и Катя даже не подозревали, что погоду за окном можно спрашивать не только у Алисы, но и смотреть на специальном термометре за окном квартиры.

- Холодно на улице или тепло, я определяю по шапке от мамы. Если принесла и сказала надевать, значит холодно, - раскрывает свой лайфхак Лев. - Дала бейсболку – значит, печет солнышко.

Катя поняла, что обращать внимание нужно на цифры рядом со столбиком. Но тайну делений узнать не смогла – только поняла, что температура больше 10. И даже забыла, в чем именно ее измерять.

У Таи не возникло проблем.

- 15 градусов. Лето выключили, купаться бабушка точно не разрешит.

Мама девочки объясняет, что специально пользоваться термометром не учили:

- Когда мы строили дом, муж во всех комнатах повесил термометры: измерял температуру воздуха на каждом этаже. А дети каждый день бегали и следили вместе с ним, так и научились.

Задание 4. Определить время по часам

Смешной будильник с большими цифрами Леве подарили на выпускной в детском саду.

- Утром я всегда знаю, сколько время. Потому что там цифры легкие. А днем эти стрелочки непонятно что показывают, - говорит мальчик. А его мама добавляет, что и сама не понимает, как объяснить сыну, почему час дня и 13 часов одно и то же.

Кате мы показали часы, на которых было 15:12.

- Мама, но как посчитать? Это уже четыре дня или еще три? Почему стрелки такие одинаковые? - нервничала девочка.

Пришлось доставать игрушечный циферблат и объяснять, как час делится на четверти.

Еще сложнее пришлось Насте, у которой на даче оказались часы с римским циферблатом.

- Время мы учим уже года два, но успехи переменные. С экспериментом, в общем-то, справилась, ответила, что время сейчас без 15 - вместо 35 минут. Будем считать, что не ошиблась. Но подумать пришлось минут 10 – это явно не «кинуть взгляд на часы».

Задание 5. Запомнить номер телефона

Самым легким оказалось задание последнего эксперимента – помнят ли дети хоть один номер близких наизусть?

- Я не знаю ничьи контакты, - говорит мама Таи Анна. – А вот дети выучили телефоны родителей наизусть и если вдруг их мобильный сядет, всегда могут позвонить от друга или одноклассника.

Катя тоже легко справилась с заданием, хотя признается, что специально цифры ее учить никто не заставлял:

- Просто я люблю с мамой ходить по магазинам, а там нужно называть номер телефона, чтобы прошла скидка. Раньше мама диктовала его сама, а потом и я выучила.

А вот Насте телефоны родителей еще только предстоит выучить: зато длиннющий код разблокировки папиного смартфона она назовет, даже если разбудить ее посреди ночи. Ведь там – любимые игрушки!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Пепеляев, педагог дошкольного образования, психолог, победитель конкурса «Воспитатель года России»:

- Раньше вместо автомобилей были лошади. Еще раньше огонь добывали вручную, чтобы приготовить еду. Сейчас для этих целей человечество придумало массу устройств, поэтому бить камень об камень уже никто не будет.

То же самое происходит с навыками, которые были взяты за основу эксперимента. Они формируются и развиваются лишь в процессе постоянной практики. Но если получить информацию можно более простым способом, у современных детей нет необходимости тренироваться.

Если ребенок не пользуется уличным термометром или часами с циферблатом, не думаю, что это может говорить о его деградации. Поверьте, если ему действительно что-то понадобится узнать, он способен этому быстро научиться. Дело в том, что прежде необходимые навыки постепенно уходят в прошлое, а человек приспосабливается к тем условиям, в которых живет: в том числе, смотрит погоду в интернете, а время - на умных часах.

С другой стороны, не стоит умалять ценность данных операций. Например, умение определять время по стрелкам хорошо развивает у детей пространственное мышление. А не растеряться в незнакомом месте, если сел телефон, приучает к навыкам коммуникации: спросить дорогу у прохожих, одолжить телефон и позвонить родителям.

МНЕНИЕ МАМЫ

Мама троих школьников (одна из них – участница эксперимента Тая) Анна МАРКОВА:

- Из всех перечисленных навыков постепенно утрачивается, пожалуй, только один – сосчитать сдачу в магазине. Детям это просто не нужно, так как все трое давно пользуются банковскими картами, которыми сами расплачиваются в магазине или кафе. Шнурки, если надо завяжут, но в основном они их просто не развязывают. Либо выбирают обувь на липучках, детям такая нравится гораздо больше.

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