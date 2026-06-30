Фото: кадр из видео

- Кто еще дома-то есть? Выходите, выходите быстрее, все горит! – кричат на видео мужчины и уже через секунду помогают выбежать на улицу пацану лет 10.

Пожар в частном доме на перекрестке улиц Пугачева и Ситникова в Кунгуре начался рано утром в воскресенье. Клубы дыма, выбивающиеся из-под крыши, заметили сотрудники отдела МВД России «Кунгурский», которые в это время на служебной машине возвращались со смены.

В Пермском крае полицейские спасли на пожаре ребенка, его отца и кота Жулика

Огонь мог перекинуться на другие жилые дома, поэтому медлить времени не было. Позвонив в пожарную часть, полицейские перелезли через забор и стали стучать во все окна и двери.

Внутри в этот момент находились хозяин дома и его сын, оба крепко спали и не предполагали, что им грозит смертельная опасность. На подмогу полицейским подоспел случайный прохожий. Сначала на улицу вывели несовершеннолетнего, а следом, выломав раму и разбив стекла, помогли выбраться через окно его отцу и домашнему любимцу – рыжему коту по кличке Жулик.

- Нас разбудил стук в окна и двери, сотрудники полиции кричали, чтобы мы скорее выходили, - рассказывает хозяин дома. – С помощью полиции мы с сыном и с нашим котом выбрались из задымленного дома, а затем нам помогли отогнать машину на безопасное расстояние. Было страшно! Пылала кровля, кругом валил черный густой дым!

Оказалось, что в доме есть газовые баллоны. Как рассказали в пресс-службе МВД России по Пермскому краю, до приезда пожарных расчетов полицейские обеспечивали безопасность жителей, оцепили прилегающую территорию и перекрыли проезд транспортных средств.

Прибывшие пожарные локализовали очаг возгорания и высоко оценили слаженные и своевременные действия полицейских, благодаря которым удалось не допустить распространения огня и избежать более тяжких последствий.