Как пермякам провести летний отдых не только ярко, но и безопасно

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Лето – время школьных каникул и отпусков, самая счастливая и беззаботная пора. Однако нельзя забывать, что именно в теплое время года значительно возрастает риск несчастных случаев, которые могут привести к трагическим последствиям.

Правила, которые помогут сохранить жизнь

Росстат сообщает, что ежегодно гибнут тысячи людей из-за случайных отравлений алкоголем, дорожно-транспортных происшествий, самоубийств, насилия, падений, утоплений и пожаров. Большинство этих случаев связаны с нарушением элементарных правил безопасности и пренебрежением собственным здоровьем.

В рамках Недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, в Министерстве здравоохранения Пермского края, напомнили о важных правилах, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Среди них:

- умеренное употребление алкоголя

- соблюдение Правил дорожного движения

- контроль за детьми во время каникул

- умение оказать первую медицинскую помощь

- соблюдение норм охраны труда.

Ниже – самые частые причины, в результате которых травмируются и гибнут люди.

Алкоголь

- Ключ к снижению смертности от внешних причин - это здоровый образ жизни и создание безопасных условий для работы и отдыха. Особое внимание уделяется борьбе с алкоголизмом, поскольку алкоголь значительно ухудшает координацию и контроль над поведением, что приводит к несчастным случаям, - подчеркивают эксперты минздрава.

По статистике, почти все случаи смертельных отравлений алкоголем происходят до того, как пострадавшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, алкоголь является причиной около 60% смертей среди мужчин в трудоспособном возрасте.

Гибель на воде

Нет ничего лучше, чем в жаркую погоду устроить пикник на берегу реки, позагорать и покупаться. Но вода не прощает ошибок, поэтому важно помнить о собственной безопасности и не оставлять без присмотра детей:

– купаться можно только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, где есть спасательные пункты;

- не заплывать далеко от берега и за пределы ограждения мест купания;

– не купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы;

– не разрешается нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катамаранам, парусникам и другим плавательным средствам;

– категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

– дети должны купаться только на официальных пляжах в специально отведённых для этого местах, где за безопасностью следят профессионалы;

– вода – не место для игр, связанных с нырянием и захватом ног и рук. На детях должны быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты);

– детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется кататься на лодках только вместе со взрослыми.

Каждый пожар - это трагедия

Почти все пожары влекут за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Как защитить себя и имущество?

– не курите в постели и в состоянии алкогольного опьянения

– используйте только исправные электрические приборы

– храните горючие предметы в недоступном для детей месте;

– разжигайте костры по правилам и в специально разрешенных местах.

ВАША БЕЗОПАНОСТЬ

Что необходимо делать до прибытия скорой помощи?

- Скорая медицинская помощь и спасатели выезжают к вам незамедлительно, как только вы смогли сообщить о своей беде. Но для этого необходимо правильно вызвать помощь. Вызов Скорой по сотовому телефону – 103, вызов спасателей – 112. При вызове следуйте рекомендациям диспетчера. Вы должны максимально точно сообщить адрес или место вашего нахождения – это сократит время прибытия к вам помощи, - сообщили в краевом минздраве.

Как можно помочь пострадавшим до приезда специалистов?

1.Самый важный шаг – быстро остановить наружное кровотечение любыми доступными средствами. Иначе потеря крови может привести к развитию травматического шока, который без своевременной помощи часто заканчивается летальным исходом.

Для остановки кровотечения применяют несколько методов: прямое давление на рану, наложение тугой повязки, сгибание конечности в суставе при отсутствии признаков перелома, а также использование кровоостанавливающего жгута. Жгут накладывают только в строго определённых местах — на верхнюю или нижнюю треть плеча и на среднюю или верхнюю треть бедра.

- Важно знать, когда и как правильно применять каждый из этих способов, учитывая показания и противопоказания, - предупреждают в краевом минздраве.

2. Не менее важно обеспечить проходимость дыхательных путей. Если пострадавший без сознания, его следует аккуратно повернуть на бок в стабильное положение и слегка запрокинуть голову. Если человек в сознании, но испытывает затруднения с дыханием, необходимо приподнять голову и плечи. Эти действия помогают предотвратить удушье и улучшить вентиляцию лёгких.

3. Для борьбы с признаками травматического шока применяют простейшие меры — приподнимают ноги и опускают голову у лежащего на спине пострадавшего, что способствует улучшению кровоснабжения мозга. Однако важно уметь распознавать симптомы шока, чтобы своевременно оказать помощь.

4. В некоторых случаях требуется проведение сердечно-лёгочной реанимации. Правильное выполнение этого комплекса приёмов зависит от возраста пострадавшего — взрослого, ребёнка или младенца — и требует специальных знаний и навыков. Как отмечают в минздраве, несмотря на обилие информации в СМИ и интернете, обучение первой помощи нельзя заменить просмотром роликов. Оказанию первой помощи вообще нельзя научиться дистанционно или почитав литературу.

БУДЬ В КУРСЕ

Где научиться оказывать первую помощь?

Во-первых, у организации должна быть лицензия на право ведения образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам и по предмету «Первая помощь».

Во-вторых, наличие онлайн доступа к учебным планам/дополнительным профессиональным программам по предмету «Первая помощь» в объёме от 16 и более учебных часов очного обучения, 2/3 практических занятий с применением симуляционных технологий.

В-третьих, обеспечение образовательного процесса симуляционным оборудованием с полноценной компьютерной индикацией результатов выполнения базового реанимационного комплекса; наличие достаточного количества (для каждого слушателя в группе) расходных материалов для отработки приёмов первой помощи; наличие помещений, позволяющих полноценно отрабатывать приёмы оказания первой помощи условным пострадавшим и остро заболевшим людям в имитационных условиях городской и природной среды, ДТП и др.

В-четвёртых, включение организации, реализующей дополнительные профессиональные программы, в единую федеральную систему учета документов об обучении (ФИС ФРДО).

В-пятых, наличие доступного портфолио специалистов, оказывающих образовательные услуги по предмету «Первая помощь» в данной организации.