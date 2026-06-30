Собирал с мамой землянику: в Прикамье медведь напал на шестиклассника

Когда мальчик находился в лесу вместе с матерью и собирал ягоды, дикий зверь напал на него. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в Пермском крае на школьника, собиравшего в лесу землянику, напал медведь. ЧП произошло в трех километрах от деревни Васюкова, неподалеку от села Тебенькова Кудымкарского муниципального округа.

Когда мальчик находился в лесу вместе с матерью и собирал ягоды, дикий зверь напал на него и исцарапал. Как сообщила журналистам местного издания мама ребенка-шестиклассника, им удалось отбиться от зверя, и сейчас ее сын находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Местные жители говорят, это не первое появление хищников в данном районе за последнее время. На протяжении двух последних недель жители деревни Васюкова неоднократно сообщали о признаках присутствия диких животных. С одной стороны населенного пункта очевидцы видели двух медвежат, которые переходили дорогу перед автомобилем. С другой стороны деревни был обнаружен свежий медвежий помет.

Кроме того, недалеко от этих мест местные жители встречали взрослую медведицу с одним детенышем.

Журналисты «КП-Пермь» отправили запросы в местную администрацию, а также в Минздрав – узнать о состоянии пострадавшего ребенка и в Минприроды – чтобы выяснить ситуацию с медведями в Пермском крае. Как только появится свежая информация, мы будем публиковать ее.

UPD. В Минздраве нам сообщили, что пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, его отправил на амбулаторное лечение.

ВАЖНО

Что делать при встрече с медведем?

В Минприроды дали совет, если вы столкнулись с диким зверем, главное правило - сохранять спокойствие. Не пытайтесь убежать, так как это может спровоцировать у животного инстинкт преследования. Замрите на месте и избегайте прямого зрительного контакта, который хищник может расценить как вызов. Чтобы отпугнуть животное, можно издать громкий звук или использовать яркий свет. О любом появлении дикого зверя в населенном пункте следует немедленно сообщить по номеру 112 для вызова экстренных служб.

Как правило, к людям выходят молодые особи, которых взрослые медведи прогоняют со своей территории в поисках еды и нового дома. По своей природе эти животные стараются избегать человека и проявляют агрессию лишь в крайних случаях: защищая детенышей, будучи ранеными или при прямой угрозе своей жизни.

Для защиты частной территории рекомендуется применять шумовые и световые отпугиватели. Также могут быть эффективны репелленты с резким запахом или перцовый баллончик.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru