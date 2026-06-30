Пермь становится центром медицинского туризма

Санаторий «Демидково» получил льготное кредитование на строительство рекреационного гостиничного «пятизвездочного» комплекса. Фото: Центр развития туризма Пермского края.

Пермский край входит в число лидеров по количеству и качеству оздоровительного туризма, рассказал министр по туризму Сергей Хорошутин. В регионе работают 39 санаторно-курортных учреждений. И санаторно-курортный отдых занимает третье место среди причин посетить Прикамье.

В 2025 году Пермский край посетили более миллиона туристов, из них более 170 тысяч человек приезжали с целью оздоровления. При этом аудитория «медицинских туристов» молодеет: около трети составляют люди в возрасте до 35 лет. Вырос спрос на короткие оздоровительные туры.

В Прикамье лечебно-оздоровительные организации получают государственную поддержку.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» санатории и профилактории могут воспользоваться льготным кредитованием под 3-5% для реализации инвестиционных проектов. Данной мерой поддержки уже воспользовался санаторий «Демидково», получив льготное кредитование на строительство рекреационного гостиничного «пятизвездочного» комплекса на 250 номеров. Стоимость проекта составляет более 6 миллиардов рублей. Сейчас идет проектирование отеля. Строительство начнется в 2027 году.

В рамках приоритетных инвестиционных проектов реализуется четыре крупных проекта: Центр здоровья «Аквамарин» в Ключах, акватермальный комплекс в Усть-Качке, водно-оздоровительный комплекс «Баден-Баден» и курорт «Курья» в Перми. После их завершения количество мест в санаториях увеличится на 385 номеров.

Также Сергей Хорошутин рассказал о планах по запуску агрегатора медицинского туризма MEDPERM. Он позволит одномоментно подобрать необходимую клинику для лечения или реабилитации, билеты, а также забронировать проживание и экскурсии в «одном окне». Ожидается, что сервис может начать свою работу уже в конце августа.

По словам министра, сегодня медицинские услуги пользуются спросом не только у жителей Пермского края, Российской Федерации, но и за рубежом. В связи с этим совместно с Министерством экономического развития Пермского края ведется активная работа по включению медицинского туризма в региональную программу развития экспорта до 2035 года.

В целом, туризм - это динамично развивающаяся отрасль экономики Пермского края. По данным Росстата, на протяжении последних пяти лет в регионе ежегодно отмечается рост турпотока. Прирост к 2021 года составил 38 процентов.