В Кунгуре восстановят знаменитый «Гостиный двор»

Так после реконструкции будет выглядеть обновленный "Гостиный двор". Фото: Минстрой

В Пермском крае восстановят объект культурного наследия федерального значения - «Гостиный двор» в Кунгуре. Это единственный сохранившийся на Урале образец торгово-купеческих сооружений такого рода.

В данный момент на строительной площадке продолжаются активные подготовительные работы - подрядчики установили забор, вывозят мусор и монтируют леса.

Культурно-туристический центр

Как сообщили в министерстве строительства Пермского края, по итогам конкурсных процедур работы по реконструкции «Гостиного двора» выполнит пермское ООО «Спарта», контракт уже подписан.

- Ранее Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию, - отметили в минстрое. - Он тщательно прорабатывался командой минстроя региона и Управления капитального строительства, проектировщиков, экспертов госэкспертизы.

После реконструкции «Гостиный двор» станет символом возрождения истории и новым культурно-туристическим центром региона.

Сейчас на площадке идет подготовка к строительным работам. Фото: Минстрой

Восстановят исторический облик

«Гостиный двор» - или «Круглый магазин», как его называют местные жители, - символизирует расцвет купеческих городов в Прикамье. Кирпичное здание высотой в один - три этаж было построено в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского и имеет классическую для гостиных дворов форму «каре».

Планируется, что историческое здание площадью 9,5 тысячи кв. м будет полностью сохранено. Ремонтные и реставрационные работы организованы так, чтобы восстановить архитектурный облик фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. Для этого экспертами была проведена масштабная работа по изучению архивов и исторических фотографий XIX века.

- Запланированы ремонт и усиление фундаментов здания, ремонт лестниц и их приспособление для возможности перемещения маломобильных групп населения, восстановление кирпичной кладки, переустройство перекрытий на этажах, восстановление и переустройство кровли, инженерных сетей и вентиляции под новые запросы здания. Будут «расшиты» ранее заложенные оконные и дверные проемы, - отметили в минстрое.

Что разместят в отреставрированном «Круглом магазине»? Концепция нового общественного пространства уже разработана: наряду с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников разместят выставочные залы, творческие мастерские и другие зоны активностей, способствующие преображению пространства в новый культурно-туристический центр Кунгура и Пермского края. Завершить реконструкцию планируют в 2028 году.